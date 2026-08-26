L’utero palestinese: fame, maternità e resistenza alla cancellazione

Articolo pubblicato originariamente su Sage. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Sarah Ihmoud

Questo articolo teorizza l’utero palestinese come luogo tanto della violenza coloniale sionista quanto della futurità palestinese, attraverso la storia di Shema, una giovane donna rimasta incinta e che ha partorito durante il genocidio tuttora in corso a Gaza. Attingendo al femminismo palestinese decoloniale e alla riflessione femminista indigena, sostengo che l’uso della fame come arma da parte di Israele costituisca un attacco di genere alla riproduzione sociale palestinese, rivolto contro le donne incinte e che allattano al fine di spezzare la continuità intergenerazionale. La vicenda di Shema — dal matrimonio interrotto nell’ottobre 2023, attraverso lo sfollamento forzato e l’aborto spontaneo, fino alla nascita del figlio Youssef sotto i bombardamenti e in condizioni di grave malnutrizione — mostra come il genocidio operi non soltanto attraverso la violenza militare, ma anche mediante la sistematica distruzione delle condizioni della vita. La sua testimonianza illumina ciò che Shalhoub-Kevorkian definisce “unchilding” genocidario e ciò che io concettualizzo come attacco coloniale ai futuri riproduttivi. Al contempo, la storia di Shema incarna una maternità rivoluzionaria come pratica di cura insorgente, che rifiuta di cedere il futuro nonostante la fame deliberatamente imposta e l’assedio psichico. Collocando la sua esperienza all’interno delle genealogie della resistenza anticoloniale, sostengo che il racconto stesso diventi una prassi decoloniale — un rifiuto della cancellazione e una mappa sacra verso la liberazione collettiva. Radicato nella testimonianza intima e nell’analisi critica, questo lavoro esige un impegno femminista nel riconoscere la fame come violenza riproduttiva e il fare-vita palestinese come forma radicale di resistenza.

Per Shema Jaber Thabet, che mi ha chiesto di usare il suo vero nome

Caro Youssef,

Mio marito voleva un figlio da me. Io ti desideravo così tanto e, allo stesso tempo, avevo paura. Avevo paura di farti del male portandoti al mondo adesso — in questo mondo di bombardamenti, sfollamenti, fame e dolore. Ero preoccupata di aver scelto il momento sbagliato per diventare madre. . . . L’unica persona che mi fa stare meglio è mio marito — tuo padre. Lavora duramente per rendermi le cose più facili nonostante la situazione. Spero che Dio lo conforti e lo renda felice. La settimana scorsa gli ho chiesto dei datteri perché . . . non avevo mangiato nulla per due giorni e sto allattando. Sarei riuscita a produrre abbastanza latte per tenerti in vita?

Il prezzo dei datteri era molto alto. Tuo padre li ha comprati comunque. Li ha nascosti da tutti e me li ha portati. (Sentiva di aver fatto qualcosa di sbagliato. Era abituato a comprare cibo per tutti, ma in questa situazione non poteva sfamarli.) Facciamo tutto ciò che possiamo per sopravvivere. Tu, figlio mio, e mio marito siete le cose più preziose che ho al mondo.

Shema ha scritto questa lettera il 21 luglio 2025. L’ha indirizzata a suo figlio Youssef, nato poche settimane prima, nel mezzo del terrore e della fame imposti alla popolazione di Gaza dal regime sionista durante un genocidio che, all’epoca, durava ormai da 21 mesi. Come descriveva lei stessa, il desiderio di diventare madre in condizioni di genocidio era difficile da sostenere. L’amore per suo figlio e per suo marito — la cui profonda cura per lei si accompagnava a sentimenti di colpa e vergogna — le dava la determinazione necessaria per continuare.

Shema, 23 anni, mi ha contattato per la prima volta quasi un anno fa, dopo aver letto una storia che avevo scritto sulla mia amica Mona a Gaza (Ihmoud 2023). Siamo rimaste in contatto e, un giorno, mi ha raccontato di essere incinta. Quando il cessate il fuoco temporaneo è terminato nel marzo 2025 e le forze militari sioniste hanno ricominciato a bombardare, sfollare e terrorizzare la popolazione rimasta a Gaza, interrompendo al contempo le forniture di cibo e acqua, migliaia di donne incinte come Shema hanno iniziato a soffrire la fame.

In quanto femminista e madre di tre figli palestinesi, la sua storia mi ha toccato profondamente. Ho cominciato a contattarla più frequentemente. Ho parlato di lei ai miei figli. Ho invitato i miei studenti a scriverle lettere di solidarietà e lei mi ha risposto. Ho pregato per Shema e per il suo bambino non ancora nato. Sebbene non l’avessi mai incontrata, Shema è entrata a far parte delle nostre vite. I frammenti che racconto qui — messaggi, fotografie, dettagli che sembrano traboccare di vita e tuttavia restano in qualche modo incompleti — fanno parte di ciò che lei ha condiviso con me. E mentre aspettavo di sapere se suo figlio avrebbe mai preso il primo respiro, portavo con me la voce di Shema come un filo di sole attraverso le macerie — fragile, indomito e deciso a non essere sepolto.