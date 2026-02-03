Febbraio 3, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

valico di Rafah

Rafah a gocce: tra droni e corridoi militari, Israele decide chi vive e chi muore

Amministratore06 mins

Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri Di Eliana Riva Il valico di Rafah ha riaperto oggi, per la prima volta dopo quasi due anni di sigilli totali. Le truppe israeliane lo hanno distrutto e bloccato nel maggio 2024, consentendo una breve apertura per le evacuazioni mediche durante i pochi mesi del cessate il fuoco all’inizio del…

Chiusura del confine di Rafah: per quanto tempo? La chiusura delle frontiere è una tragedia per la popolazione di Gaza

Admin06 mins

tratto da: http://www.assopacepalestina.org/2021/01/chiusura-del-confine-di-rafah-per-quanto-tempo-la-chiusura-delle-frontiere-e-una-tragedia-per-la-popolazione-di-gaza/ Gen 27, 2021 dal: Palestinian Center for Human Rights (PCHR), pchrgaza, 26 gennaio 2021. La continua chiusura del confine di Rafah per i Palestinesi di Gaza è una vera tragedia per migliaia di Palestinesi che hanno urgente bisogno di recarsi all’estero e per coloro che desiderano tornare a casa nella Striscia di Gaza….

