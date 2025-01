Articolo pubblicato originariamente su We are not numbers. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: “La strada più bella del campo di Al-Nuseirat”. Foto: Hala Al-Khatib Di Hala Al-Khatib Le strade, i muri, gli alberi: Parlano tutti, non con le parole, ma con i ricordi. Quando si cammina per le strade della…