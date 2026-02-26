Poesie da Gaza: quando ero giovane

Poesia pubblicata originariamente su We are not numbers. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite
Ieri ero giovane,
mia sorella minore era giovane anche lei.
Ieri c’era qualcosa che brillava nel cielo.
Era il sole che si rifletteva sui nostri volti
e sulle onde del mare
che un tempo era nostro
e lo è ancora.
Ieri gli alberi avevano un posto dove vivere
sotto un cielo blu.
Ieri era prima della guerra.
Tutta la nostra giovinezza era prima della guerra,
ma cerchiamo ancora la luce,
il sole, il cielo che un tempo conoscevamo.
Cerchiamo ancora noi stessi
e la nostra città che un tempo era una città.
*
Non più giovani,
io e la mia sorellina abbiamo il sogno di vedere la vecchia Gaza,
il nostro luogo accogliente prima della guerra.
Quel sogno promette un miracolo,
ma stiamo invecchiando.
Come posso dirti che sono ancora a Gaza
e cammino per le sue strade?
Come posso dirti che respiro ancora la sua aria
ma che tutto è svanito?
