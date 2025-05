Articolo pubblicato originariamente da MAP. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto: Palestinesi, seduti a terra vicino a un’ambulanza danneggiata, partecipano alla preghiera del venerdì a mezzogiorno nel vialetto dell’ingresso di emergenza dell’ospedale Nasser. (Credit: SOPA Images Limited / Alamy Stock Photo).

Almeno 1.400 operatori sanitari sono stati uccisi a Gaza durante i 19 mesi di assalto militare di Israele. Questi attacchi sistematici dimostrano che Israele sta conducendo una guerra contro l’assistenza sanitaria a Gaza che non può continuare, afferma Medical Aid for Palestinians (MAP).

Medici, infermieri, paramedici e chirurghi sono stati bombardati negli ospedali, sepolti sotto le macerie o presi deliberatamente di mira in ambulanze chiaramente contrassegnate. La Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato che questi attacchi equivalgono a crimini di guerra e al crimine contro l’umanità dello sterminio.

Il dottor Khaled Al-Shawa, un chirurgo di Gaza, ha dichiarato: “Dopo 19 mesi, ciò che sento di più è l’impotenza. È passato tutto questo tempo, eppure siamo ancora davanti ai pazienti e non possiamo fare a meno di vederli morire. Viviamo sotto costante minaccia. Nessun luogo è sicuro. In qualsiasi momento potremmo essere presi di mira. Come équipe mediche, abbiamo perso molte persone. Io stesso ho perso mia madre e molti altri parenti.

“Il pericolo che ci circonda è immenso. Il mio messaggio è lo stesso che ripetiamo da più di un anno e mezzo: le équipe mediche che continuano a curare i pazienti devono essere protette. La loro sicurezza deve essere garantita e i simboli che indossano e che li contraddistinguono come équipe mediche devono essere rispettati. Questo è sacro. È necessario intervenire con urgenza per proteggere gli operatori sanitari”.

Rohan Talbot, direttore di Advocacy e Campagne del MAP, ha dichiarato: “Nonostante siano protetti dal diritto internazionale, gli operatori sanitari di Gaza vengono cancellati sotto gli occhi del mondo. Le prove sono schiaccianti e lo schema è inequivocabile: Il sistema sanitario di Gaza viene sistematicamente smantellato, rendendo impossibile sostenere la vita dei palestinesi a Gaza. Questo deve essere il momento in cui la comunità internazionale dice: basta. Se i leader mondiali si rifiutano di agire per fermare tutto questo, saranno complici delle atrocità”.

Gli attacchi militari israeliani hanno costretto un terzo degli ospedali di Gaza a chiudere completamente, mentre più della metà di tutte le strutture sanitarie funzionanti si trovano in aree sottoposte a ordini di sfollamento forzato. Interi reparti ospedalieri sono stati ridotti in macerie. I pazienti, compresi i bambini gravemente malati, sono stati costretti a scendere in strada. E gli operatori sanitari – alcune delle ultime ancore di salvezza per la popolazione di Gaza – vengono rapiti, detenuti e uccisi.

A marzo, le forze israeliane hanno ucciso Osama Al-Bali – un paramedico che lavorava presso il Policlinico di Solidarietà del MAP a Gaza – insieme alla moglie e al figlio di 13 anni, mentre si rifugiavano nella loro tenda.

La distruzione del sistema sanitario è ulteriormente aggravata dal blocco totale di Gaza da parte di Israele – giunto al 68° giorno consecutivo – che impedisce l’accesso a cibo, carburante e medicine. Gli ospedali hanno già dovuto affrontare gravi carenze di medicinali e forniture, ma la situazione sta diventando sempre più catastrofica. L’équipe di MAP ha riferito che gli articoli igienici di base, come il sapone, sono estremamente scarsi in tutta Gaza, anche negli ospedali. Ogni giorno senza queste forniture mette a rischio altre vite.

MAP chiede alla comunità internazionale di intervenire immediatamente per proteggere gli operatori sanitari di Gaza. I leader mondiali devono agire subito per imporre un cessate il fuoco immediato e permanente, la fine di tutte le vendite di armi a Israele e la piena responsabilità per le violazioni del diritto umanitario internazionale.

Il Regno Unito non deve essere un alleato delle atrocità di Israele e non si deve permettere che il bersaglio degli operatori sanitari continui impunemente.