220° giorno del secondo anno di guerra, (Dal 18 Marzo sono ripresi i bombardamenti a Gaza. In Cisgiordania e Gerusalemme Est aumenta la violenza militare e l’esercito israeliano demolisce i campi profughi)

“Svegliati, perché dormi, Signore? Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi forse la nostra oppressione? Corri ad aiutarci perché la nostra gola è immersa nella polvere, il nostro ventre è incollato al suolo”. (Salmo 44, 25-27)

Signore, stiamo morendo tutti, uno dopo l’altro. Perché abbiamo fame, abbiamo sete e la nostra pancia si attacca alla terra.

Dì tu una parola, Signore. Confondi i loro piani di morte che non si vergognano di rendere pubblici nei meeting mondiali.

Confondili e svergogna la loro arroganza, perché non ripetano più: “Andiamo verso la vittoria, nessuno è più potente di noi!”. Tu sei Dio, al di sopra di tutti. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

Fa presto Signore! I potenti rimandano le decisioni. Le prendano altri. Ed io con il Salmo ti supplico: “Corri ad aiutarci perché la nostra gola è immersa nella polvere”!

Ma ora taccio. Non oso aprire più la mia bocca, perché sono certo che stai lavorando nelle coscienze degli uomini. Io vedo solo morte, fame, sete, demolizioni. A Gaza e in tutta la Palestina. Ma non apro più la bocca. Anche se tu ci hai detto: chiedete e riceverete.

Signore, siamo abbandonati alla morte che ci inghiotte da più di un anno. E’ la crudeltà degli uomini che ci distrugge. Signore pietà.

Le grida dei grandi e dei piccoli salgono verso di te. E la morte continua. Ma io ora tacerò, Signore. Mi getto tra le tue braccia come le mamme palestinesi che vedono i rantoli dei loro figli.

“L’uomo non è che un soffio” – ci ricorda la Bibbia. Ci massacrano a migliaia. Ci massacrano a sangue freddo, con il cuore duro, vantandosi di questa loro impresa di morte.

Signore mio Dio. Vieni presto al mio aiuto, Signore, mia salvezza! Signore, abbi pietà.

Ma verrà l’ora del giudizio per chi fa scorrere questo sangue innocente. L’ora dei oppressori e dei loro piani. Verrà l’ora della nostra salvezza. Verrà.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 19 Maggio 2025

