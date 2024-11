20 anni di CAMPAGNA PONTI E NON MURI

VENT’ANNI FA, per coinvolgere i cittadini, le comunità e le scuole nella ricezione della risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Onu che chiedeva allo Stato di Israele “lo smantellamento del muro”, nasceva la Campagna Ponti e non muri di Pax Christi Italia (9 novembre 2004).

OGGI, DOPO VENT’ANNI, per coinvolgere i cittadini, le comunità e le scuole nella ricezione dell’ultima Risoluzione del 18.09.24 che chiede “la fine dell’occupazione israeliana entro dodici mesi”, la Campagna Ponti e non muri non ha nulla da festeggiare ma rinnova il suo impegno a dare eco alle Nazioni Unite.

VENT’ANNI DOPO non ci rassegniamo e lo faremo sfidando ogni possibile restrizione della libertà di pensiero.

Prima che il genocidio completi la Nakba del popolo palestinese.

Prima che sia troppo tardi.

2004-2024, Campagna Ponti e non muri, Pax Christi Italia