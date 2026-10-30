Alaa Shehada:«Abbiamo bisogno di ridere per sopravvivere»

Fare comicità sull’occupazione israeliana e la quotidiana sopraffazione, sui check point e le violenze, e portarla nei teatri fra Cisgiordania e Israele. A calcare i palchi è il Palestine Comedy Club, la prima piattaforma comica, creata nel 2022 da Alaa Shehada, Sam Beale e la produttrice cinematografica Charlotte Knowles, formata da alcuni attori palestinesi. Le tragedie e le storie sulla terra, l’identità e la cultura, raccontate con un’ironia amara, sono state rappresentate in un tour che ha toccato le città di Ramallah, Nablus, Jenin, Haifa, Gerusalemme, Nazareth, fino a Londra proprio il 7 ottobre 2023. Il collettivo ha anche organizzato laboratori rivolti alle comunità locali e a un centro per donne. A ospitare gli spettacoli-monologhi anche il Freedom Theatre, fra i più importanti in Palestina, che sorge dentro al campo profughi di Jenin, lo stesso in cui si è formato e ha imparato stand-up comedy Alaa Shehada attore e autore di The Horse of Jenin, spettacolo vincitore dello Scotsman Fringe First Award e l’Outwith Award, nei mesi scorsi ospite ai Teatri di Vita a Bologna. È la storia della statua di un cavallo alta cinque metri, realizzata nel 2003, dopo gli attacchi israeliani, dall’artista tedesco Thomas Klipper insieme ai bambini del campo, con il metallo e i detriti di ambulanze, case, auto, e collocata nel centro di Jenin. Diventato un simbolo di libertà, dopo 20 anni, nel 2023, un bulldozer dell’esercito israeliano lo ha sradicato e portato via. Una storia tragicomica di ordinaria occupazione che tornerà in Italia il 28 novembre a Venezia, poi ancora a marzo a Roma, Milano, Napoli, Genova, Firenze, Lecce. Abbiamo rivolto alcune domande ad Alaa Shehada, che si prepara ad una lunga tournée nel nostro paese con diversi suoi spettacoli ed è anche protagonista del documentario Palestine Comedy Club diretto da Alaa Aliabdallah.

Come si fa a essere divertenti sotto occupazione?

Perché questa è la vita. Siamo esseri umani. Abbiamo bisogno di vivere per sopravvivere. La nostra è una mentalità orientata alla sopravvivenza, per andare avanti, continuare a muoverci, arrivare alla fine della giornata, raggiungere qualsiasi obiettivo ci prefiggiamo, abbiamo bisogno di ridere. Così lo stress si allenta. È ciò che ci fa alzare dal letto la mattina e andare al lavoro. È un modo naturale di affrontare la dura realtà per poter continuare ad andare avanti.

In che senso la Palestina è un Paese che ha bisogno di ridere più di ogni altro?

La nostra è una cultura divertente e spensierata, in cui ogni conversazione inizia con una battuta e finisce con una battuta. È basata sulla narrazione, sulla comicità e sulla presa in giro che è profondamente radicata, è una forma di resilienza, un meccanismo di difesa per la gente.

Che ne è oggi del panorama comico palestinese? Il gruppo riesce ancora a lavorare insieme?

In questo momento la situazione in Palestina è molto difficile, è complesso realizzare qualsiasi forma di teatro e di arte. Ma nonostante tutto, le persone, gli artisti, stanno cercando di fare qualcosa. Al momento stiamo organizzando molti laboratori a Nablus con un gruppo comico locale che in questi giorni è in tournée in Cisgiordania e io sto lavorando con loro online. Cerchiamo di andare avanti il più possibile, ci adattiamo semplicemente alla realtà.

Prima di esibirvi in una città, cercate di adattare la comicità alla sensibilità di quella comunità, puoi spiegare meglio?

Adattiamo i nostri sketch perché le comunità in Palestina sono molto diverse tra loro, con contesti sociali differenti. Alcune di loro accettano un certo tipo di battute, altre no. Cerchiamo di adattare i testi in base alla cultura e alle tradizioni presenti in ogni luogo.

Ora vivi ad Amsterdam, riesci a tornare a Jenin?

Sì, faccio i miei spettacoli in giro per l’Europa e, naturalmente, ogni nove o dieci mesi, quando posso, torno a Jenin, in Cisgiordania. La situazione è molto difficile perché i coloni stanno prendendo il controllo delle strade. È complicato spostarsi, i dipendenti pubblici ricevono solo il 40% dello stipendio e senza lavoro non si può fare praticamente nulla.