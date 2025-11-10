Articolo pubblicato originariamente su the New Arab. Traduzione dall’inglese a cura di AssoPace Palestina

di Kate McMahon,

Il raccolto di olive di quest’anno sarà il più violento mai registrato, poiché gli attacchi dei coloni stanno investendo la Cisgiordania nell’ambito di una campagna volta a impossessarsi delle terre palestinesi.

Cisgiordania occupata – A metà della raccolta delle olive di quest’anno nella Cisgiordania occupata, gli agricoltori palestinesi stanno subendo un’ondata di attacchi da parte dei coloni israeliani e dell’esercito israeliano, che segna una delle stagioni più violente mai registrate.

Secondo la Commissione per la Resistenza alla Colonizzazione e al Muro (CWRC), dall’inizio della stagione della raccolta in ottobre sono stati registrati almeno 259 attacchi contro gli agricoltori palestinesi.

La CWRC ha documentato 41 attacchi commessi dall’esercito israeliano e 218 attacchi da parte dei coloni, incoraggiati dalla guerra a Gaza e dallo slancio politico volto ad annettere ufficialmente la Cisgiordania.

“Gli attacchi sono peggiori che mai”, ha dichiarato Abdallah Abu Rahma, commissario della CWRC, a The New Arab. “Da quando è iniziata la guerra a Gaza, i coloni si sentono liberi di fare qualsiasi cosa. Attaccano ogni giorno – bruciano auto, rubano olive, picchiano gli agricoltori – e l’esercito li protegge. Stanno cercando di separare gli agricoltori dalla terra, in modo che i coloni possano appropriarsene”.

Con la comunità internazionale distratta dal precario cessate il fuoco a Gaza, i piani israeliani per impadronirsi della Cisgiordania si stanno intensificando, con la Knesset che ha votato il primo dei quattro disegni di legge necessari per annettere formalmente il territorio sotto occupazione israeliana dal 1967, considerato illegale dalle Nazioni Unite e dalla maggioranza degli stati.

La violenza e gli attacchi dei coloni sono aumentati in Cisgiordania dall’inizio della guerra di Gaza nell’ottobre 2023, con oltre 1.000 palestinesi uccisi dall’esercito israeliano e dai coloni.

Le recenti aperture politiche sull’annessione hanno ulteriormente incoraggiato i coloni israeliani a impossessarsi con la forza delle terre palestinesi.

Nell’ultimo anno, secondo l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR), sono stati creati 84 nuovi avamposti di coloni, che spesso sono apparsi sulle cime delle colline durante la notte. E con i nuovi avamposti arriva la violenza.

La mattina del 28 ottobre, Hikmat Shtwei, un contadino del villaggio di Kafr Qaddum vicino a Tulkarem, stava raccogliendo le olive quando un gruppo di coloni israeliani mascherati lo ha aggredito.

Lo hanno picchiato e hanno versato benzina sul suo corpo privo di sensi, tentando senza successo di dargli fuoco. È rimasto con una frattura al cranio, un’emorragia cerebrale, sei costole rotte e la mascella fratturata. Rimane in terapia intensiva.

I coloni provenivano da un avamposto vicino installato solo un giorno prima dell’attacco. Spesso si riuniscono per allestire accampamenti improvvisati negli uliveti palestinesi.

Sebbene gli avamposti rudimentali siano considerati illegali dalla legge israeliana, spesso vengono legalizzati retroattivamente, passando da poche tende e roulotte a insediamenti formali con infrastrutture permanenti e la protezione dell’esercito israeliano.

Un avamposto di coloni di recente costruzione sulla cima di una collina vicino a Beit Lid, a sud-est di Tulkarem. [Kate McMahon/TNA]

Quando è stato creato l’avamposto sugli uliveti tra Kafr Qaddum e Beit Lid, l’esercito israeliano ha arrestato e lanciato gas lacrimogeni contro i palestinesi che tentavano di avvicinarsi alla terra di loro proprietà. L’esercito ha affermato che stava cercando di mantenere la pace tra coloni e palestinesi, ma in realtà stava proteggendo l’avamposto e scortando i camion che arrivavano con i rifornimenti per i coloni.

“Quando ho parlato con l’esercito dopo il primo attacco, mi hanno detto che noi (gli agricoltori palestinesi) dovevamo tornare indietro perché avrebbero gestito la situazione e avrebbero fatto andare via i coloni”, ha detto Ahmed, un coltivatore di olive di Kafr Qaddam, a The New Arab, usando uno pseudonimo per paura di ritorsioni.

“Ma quattro giorni dopo, i coloni sono ancora lì e nessuno ha fatto loro nulla. Poi, oggi, circa 200 coloni hanno attaccato di nuovo, incendiando tre auto e ferendo molte persone. L’esercito ha protetto i coloni, ma ha sparato proiettili veri contro di noi”.

La cooperazione tra coloni e soldati sta crescendo, con una linea sempre più sfumata tra civili e militari. Molti coloni sono stati arruolati nell’esercito israeliano, ora incaricato di proteggere gli insediamenti in cui risiedono personalmente. Inoltre, il ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra Itamar Ben-Gvir ha supervisionato una campagna per fornire armi ai civili coloni.

Nel villaggio di Turmus Ayya, a nord di Ramallah, l’esercito israeliano ha lanciato gas lacrimogeni contro un gruppo di agricoltori e attivisti internazionali di solidarietà per impedire loro di raggiungere i loro uliveti, spingendoli sulla strada dei coloni armati – una mossa ritenuta intenzionale dagli attivisti presenti.

La nonna Afaf Abu Alia era seduta sotto un ulivo in attesa di suo fratello, che era stato arrestato dai militari nel caos, quando è stata aggredita e picchiata da un colono, che le ha provocato un occhio nero e un’emorragia intracranica. L’incidente è stato registrato e, in risposta al video, l’esercito israeliano ha dichiarato di “condannare fermamente qualsiasi forma di violenza”.

Gli attacchi non sono limitati solo agli agricoltori, ma anche ai loro raccolti. È stato documentato che i coloni hanno abbattuto ulivi e appiccato il fuoco agli uliveti, simbolo dell’identità palestinese e aspetto essenziale dell’economia della Cisgiordania.

Secondo l’ONU, durante il raccolto di quest’anno sono stati vandalizzati più di 4.000 ulivi e alberelli.

“Quello che sta accadendo in Cisgiordania non è una serie di incidenti isolati, ma una politica sistematica volta a sfollare i palestinesi e a spezzare la loro volontà. Nonostante ciò, il nostro popolo rimane saldo sulla propria terra, piantando ulivi tra le fiamme”, ha dichiarato a TNA Mohammad Omar, residente a Beit Lid.

Soldati israeliani sorvegliano un avamposto di coloni di recente istituzione nel mezzo degli uliveti palestinesi a Beit Lid. [Kate McMahon/TNA]

La violenza nella stagione autunnale della raccolta delle olive raggiunge ogni anno il suo picco, quando i palestinesi si avventurano nelle zone rurali più vicine agli insediamenti.

Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono spesso costruiti strategicamente sui terreni agricoli palestinesi perché, secondo una legge dell’epoca ottomana che Israele interpreta in modo rigoroso, i terreni agricoli che non vengono coltivati in modo continuativo diventano proprietà dello stato.

Se ai palestinesi viene impedito di raggiungere le loro terre, o semplicemente hanno troppa paura di farlo, si tratta di una forma di confisca di fatto.

Ad agosto, l’esercito israeliano ha abbattuto con i bulldozer 3.000 ulivi nel villaggio di Al-Mughayyir, adducendo motivi di sicurezza, dando così ai coloni l’opportunità di costruire una nuova strada riservata agli israeliani che i palestinesi non sono autorizzati a utilizzare.

Le strade sono un aspetto essenziale del controllo israeliano sulla Cisgiordania, poiché limitano la libertà di movimento dei palestinesi, frammentano i villaggi e forniscono un’altra scusa per confiscare la terra.

Nell’ultimo anno, i coloni hanno costruito almeno tre nuovi avamposti intorno ad Al-Mughayyir, intrappolando di fatto gli abitanti del villaggio. La settimana scorsa, alcuni attivisti hanno girato un video in cui si vedono coloni israeliani rubare olive dagli alberi rimasti nel villaggio.

Ai palestinesi non è più consentito l’accesso ad alcune parti di Al-Mughayyir o agli uliveti vicino al nuovo avamposto, perché l’esercito israeliano applica una politica non ufficiale secondo cui i palestinesi devono rimanere a 200 metri dagli insediamenti o rischiano l’arresto.

I palestinesi che hanno alberi vicino agli insediamenti devono richiedere permessi speciali per la raccolta, ma pochi di questi permessi vengono concessi.

Afaf Abu Alia, la donna che è stata aggredita, è residente ad Al-Mughayyir, ma stava raccogliendo olive a Turmus Ayya come lavoratrice a giornata, solo perché gli ulivi della sua famiglia erano stati distrutti.

Kate McMahon è una giornalista freelance e corrispondente estera specializzata in Medio Oriente e Asia meridionale. Risiede in Egitto e si occupa di cambiamenti ambientali, diritti umani e conflitti geopolitici.