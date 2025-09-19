Il nuovo libro de L’Indipendente

Boicottare Israele

Il sistema di apartheid e genocidio portato avanti da Israele si nutre di radici economiche e finanziarie profondissime e capillari. Colpire queste radici è una delle chiavi per porre fine all’ingiustizia che subiscono i palestinesi.

Questo libro nasce dall’esigenza di fornire a tutti una guida semplice, chiara ed esaustiva per sapere come colpire le radici economiche e finanziarie che nutrono i crimini israeliani, e quindi contribuire a fermare l’afflusso di denaro che rende possibile l’occupazione della Palestina e il massacro del suo popolo.

Semplici gesti per rompere il senso d’impotenza che pervade tutti noi di fronte al primo genocidio in diretta social della storia. Per essere cittadini attivi e non più spettatori esercitando scelte consapevoli durante la propria quotidianità: quando si fa la spesa, quando si naviga su internet, quando si cerca un hotel per una vacanza o un viaggio di lavoro, quando si fa il pieno all’automobile.

In collaborazione con BDS Italia,

introduzione di Francesca Albanese,

postfazione di Omar Barghouti

156 pagine, f.to 11×18 cm

Spedizione Gratuita

ORDINA LA TUA COPIA