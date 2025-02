Esclusivo: intervista ad Isaac Munther

Articolo pubblicato originariamente su Chiesa luterana

Come leader della Chiesa, dobbiamo alzare la voce e dire che non ci sta bene un mondo di caos in cui i potenti e i ricchi fanno quello che vogliono senza alcuna responsabilità.

In questi giorni in Italia con Kairos Palestine

Isaac Munther (il cui nome deriva dall’arabo Mundhir, colui che gli altri seguono) è preside del Bethlehem Bible College in Palestina e direttore della conferenza Christ at the Checkpoint (che è anche il titolo di un suo libro). È pastore luterano della Chiesa Evangelica Luterana di Betlemme (Affiliata alla Federazione Luterana Mondiale). Sarà in Italia fino al 23 febbraio prossimo per una serie di conferenze assieme alla delegazione di Kairos Palestine.

Mentre era in viaggio lo abbiamo raggiunto per rivolgergli alcune domande sulla situazione globale e a Gaza.

Isaac Munther

Neutralità, equilibrio, rimanere in bilico?

D: Pastore Munther, il suo sermone di Natale del 2023 ha avuto una grande eco. A volte ci convinciamo che essere cristiani significa rimanere in bilico. Ma, per un luterano, ha senso e cosa significa equilibrio?

M: Per me è un falso presupposto che la pacificazione significhi neutralità. Nella pacificazione dobbiamo schierarci. Dobbiamo dire le cose per ciò che sono. Dobbiamo dire la verità: Dio si schiera. Si schiera con gli oppressi e gli emarginati. E ci chiama a dire la verità. Per questo motivo, non credo che la Chiesa possa essere neutrale, soprattutto quando c’è un genocidio che si sta svolgendo sotto gli occhi di tutto il mondo. Inoltre, per quanto riguarda l’equilibrio, qui in Palestina non c’è alcun conflitto. C’è occupazione, apartheid, colonialismo. Non si può pensare di avere un equilibrio tra l’occupante e l’occupato, l’oppressore e l’oppresso. Questo squilibrio di potere deve essere affrontato e i cristiani devono tenerne conto.

Siamo esseri umani uguali?

D: In uno dei passaggi della sua predicazione ha sottolineato la stanchezza di vedere, giorno dopo giorno, immagini di bambini e famiglie tirati fuori da sotto le macerie. Non riusciamo a capire come sia possibile che tutto questo vada bene. Che cosa è diventata questa stanchezza oggi?

M: L’impatto nell’osservare il genocidio giorno dopo giorno, la vita sulla terra, con il silenzio di molti nel mondo, ci ha convinto, come palestinesi, che molti nel mondo occidentale, specialmente i leader, politici e purtroppo in alcuni casi anche religiosi non ci vedono come uguali: non ci guardano come esseri umani uguali a loro. Altrimenti, sarebbero d’accordo con quel che accade? Tutto ciò ha avuto un forte impatto psicologico su di noi, ma allo stesso tempo ha reso più forte la nostra determinazione e la nostra fede in Dio, perché siamo convinti che Dio sia dalla parte degli oppressi. I leader della fede oggi devono alzare la voce e chiedere responsabilità. La posta in gioco oggi è molto alta.

D: La Chiesa Evangelica Luterana in Italia ha espresso preoccupazione per la sorte del popolo palestinese. Abbiamo spesso assistito che anche solo esprimerle porta alla strumentalizzate e talvolta a parlare di antisemitismo. Perché è oggi così difficile stare dalla parte di chi soffre, con il rischio di essere strumentalizzati?

M: Come umanità, abbiamo creato leggi, diritti umani, convenzioni internazionali per prevenire i genocidi, per evitare la pulizia etnica, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, come leader della Chiesa, dobbiamo alzare la voce e dire che non ci sta bene un mondo di caos in cui i potenti e i ricchi fanno quello che vogliono senza alcuna responsabilità. Che tipo di mondo vogliamo lasciare ai nostri figli se le persone commettono crimini di guerra senza essere ritenute responsabili? Purtroppo, per noi palestinesi, il diritto internazionale è sempre stato irrilevante, perché non è mai stato applicato, né con gli insediamenti né con l’apartheid che esiste nella nostra terra. Le organizzazioni per i diritti umani, gli esperti legali, hanno dichiarato che si tratta di apartheid, ma la Chiesa rimane in silenzio. E ora è chiaramente un genocidio. Se volete non prendete in considerazione le nostre parole ma, almeno, prendete in considerazione le parole degli esperti, degli storici, dei professori, della Corte di Giustizia Internazionale, dei rapporti speciali delle Nazioni Unite, di tutti coloro che conoscono il diritto internazionale e la Convenzione di Ginevra: sanno che si tratta di un genocidio. Perché le Chiese faticano a definirlo tale? Perché i leader religiosi non ne chiedono conto? Quello che Trump sta proponendo riguardo a Gaza è una pulizia etnica. Vuole spostare con la forza due milioni di palestinesi. Questa è la definizione di pulizia etnica.

Gaza tra Italia e USA

D: Il governo italiano sembra essere schierato con il nuovo presidente degli Stati Uniti, Trump. Quest’ultimo che ritiene utile sostenere apertamente una soluzione che sia più favorevole al governo israeliano. Come valuta questa situazione?

M: La mia domanda al governo e ai leader italiani è: si schiereranno con la pulizia etnica, che è un crimine di guerra? È questo il loro credo? Devono rispondere. Dobbiamo denunciare il sionismo e denunciare che il sionismo per quello che è non ha nulla a che fare con l’ebraismo. Infatti, oggi i più forti oppositori del sionismo sono proprio gli ebrei di tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti e anche alcuni in Israele. Dobbiamo dire la verità e fare attenzione a non essere etichettati. Allo stesso tempo, dobbiamo controllare i nostri discorsi e il nostro linguaggio. Capisco perfettamente e sono d’accordo. L’antisemitismo esiste, è reale ed è malvagio. Ma allo stesso tempo, rendiamoci conto che l’antisemitismo ha origine in Europa. Perché i palestinesi devono pagare il prezzo dell’antisemitismo occidentale? E io, in quanto palestinese, rifiuto con tutto il cuore di parlare di giustizia per i palestinesi e dell’applicazione del diritto internazionale per poi essere etichettato come antisemita. Quello che mi viene chiesto di capire è che i palestinesi chiedono solo l’applicazione del diritto internazionale e dei diritti umani. Spero che (i leader politici) se ne rendano conto e si uniscano a noi.

D: A breve sarà in Italia per diversi incontri e iniziative pubbliche. Perché questo viaggio in Italia e cosa si aspetta dalla società italiana?

M: Grazie a questa visita (in Italia), speriamo di mobilitare i leader religiosi e i politici a parlare di più. E vogliamo sollevare la questione del diritto internazionale e dei diritti umani. Perché la posta in gioco è molto alta. Se il mondo è d’accordo con la distruzione di un’intera civiltà come pulizia etnica e genocidio, allora abbiamo davvero bisogno di una legge internazionale? È ancora rilevante? E vogliamo davvero preparare la strada a un mondo di caos, colonialismo e dominio dei potenti? Vogliamo che tutti i cristiani si schierino semplicemente per la giustizia e la verità, per l’umanità.

Opinione pubblica e informazione

D: In Occidente, e in particolare in Italia, l’opinione pubblica è scossa dalle notizie che arrivano dalla Palestina. Dietro quelle notizie, le migliaia di morti, c’è la devastazione di vite già molto precarie: cosa può fare la fede di fronte a tanto smarrimento?

M: Quello che sta accadendo a Gaza è una catastrofe umana. Migliaia di persone sono state uccise, altre migliaia sono ancora sotto le macerie. Stiamo ancora implorando e lavorando per supplicare l’ingresso degli aiuti umanitari, gli ospedali sono stati distrutti, i medici sono stati arrestati. Dov’è la comunità internazionale e dov’è la voce dei leader religiosi, quando non viene rispettato lo stato di diritto, i diritti umani, il diritto internazionale? Se noi, come leader religiosi, non alziamo la voce e non chiediamo responsabilità, chi lo farà?

Speranza nella perseveranza

D: Come luterano, qual è la parola di speranza che, nonostante la terribile tragedia dei rifugiati e delle famiglie distrutte, può annunciare oggi ai suoi ascoltatori?

M: Come cristiani palestinesi, la nostra speranza è quella di sopravvivere. Adesso ci troviamo nel momento peggiore della nostra storia, forse uno dei momenti peggiori della nostra storia. Siamo molto preoccupati per la nostra fede qui in Cisgiordania. Israele ha imposto così tante restrizioni, chiusure, posti di blocco, ha già iniziato a compiere operazioni di forza e incursioni nel nord, che hanno avuto un impatto anche sulla comunità cristiana di Jenin. Hanno distrutto gran parte del campo profughi con almeno 40.000 sfollati in Cisgiordania. Quindi qui a Betlemme siamo preoccupati: sarà questa la nostra fede? Perciò è difficile parlare di speranza, ad essere onesti: adesso speriamo solo di sopravvivere. Allo stesso tempo, parliamo di resilienza. Questo è l’argomento di cui parlano i palestinesi. Resilienza, più che altro la parola araba che si riferisce a resilienza, ovvero perseveranza. Stiamo chiamando il nostro popolo a perseverare e a continuare la testimonianza in questa terra.

Come luterani, insieme a tutte le famiglie della chiesa qui in Palestina, siamo determinati a continuare non solo a esistere, ma a testimoniare. Nonostante tutto, le nostre chiese stanno servendo, le scuole, la diaconia, lo sportello donna, l’ambiente, siamo molto impegnati nel nostro contesto contro ogni probabilità. Nonostante i posti di blocco, a volte impieghiamo ore per raggiungere le nostre chiese solo per pregare o per guidare le funzioni religiose o per riunirci. Siamo molto resistenti e decisi a continuare la testimonianza e a portare avanti la testimonianza del Vangelo nel luogo in cui tutto è iniziato.