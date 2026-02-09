Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Mohammed Kanaan (con la kefiah rossa) scatta un selfie con alcuni palestinesi deportati che erano stati rilasciati a un posto di blocco vicino alla città di Ni’lin, tra cui Maher Awad, 24 anni, del Michigan (in primo piano), e Sameer Zeidan, 47 anni, della Louisiana (sullo sfondo), Cisgiordania occupata, 21 gennaio 2026. (Per gentile concessione)

I palestinesi arrestati dall’ICE vengono trasportati in aereo, legati e ammanettati, su un jet privato appartenente a un magnate israelo-americano vicino a Trump, rivela un’indagine.

Di Ghousoon Bisharat and Ben Reiff

Gli Stati Uniti stanno silenziosamente deportando i palestinesi arrestati dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) nella Cisgiordania occupata con jet privati. Dall’inizio dell’anno sono stati effettuati due voli di questo tipo in coordinamento con le autorità israeliane, nell’ambito di un’operazione segreta e politicamente delicata rivelata da un’indagine congiunta condotta da +972 Magazine e The Guardian.

Otto uomini palestinesi, ammanettati per tutto il viaggio ai polsi e alle caviglie, sono stati trasportati in aereo da un centro di espulsione dell’ICE a Phoenix, in Arizona, il 20 gennaio e sono arrivati a Tel Aviv la mattina seguente dopo aver fatto rifornimento nel New Jersey, in Irlanda e in Bulgaria. Dopo l’arrivo all’aeroporto Ben Gurion, gli uomini sono stati caricati su un veicolo con un agente di polizia israeliano armato e rilasciati a un posto di blocco militare fuori dalla città palestinese di Ni’lin, in Cisgiordania.

Lo stesso jet privato, che appartiene a un magnate immobiliare israelo-americano amico e socio d’affari di lunga data del presidente Donald Trump, ha effettuato un viaggio quasi identico lunedì di questa settimana, ma il numero dei passeggeri a bordo e la maggior parte delle loro identità rimangono sconosciuti.

Secondo persone informate sui dettagli, gli otto uomini espulsi con il primo volo, come riportato dal quotidiano israeliano Haaretz, sono residenti in città della Cisgiordania tra cui Betlemme, Hebron, Silwad, Ramun, Bir Nabala e Al-Ram. Alcuni di loro erano titolari di green card e diversi hanno mogli, figli e altri familiari stretti negli Stati Uniti. Alcuni erano stati detenuti nelle strutture dell’ICE per settimane; almeno uno era stato trattenuto per oltre un anno.

La prima persona ad averli notati al loro rilascio al checkpoint di Ni’lin il 21 gennaio è stata Mohammed Kanaan, un professore universitario che vive vicino al valico.

“Verso le 11 del mattino, ho visto un gruppo di uomini che camminavano verso casa mia indossando pigiami grigio chiaro, simili a quelli indossati dai prigionieri [palestinesi] nelle carceri israeliane”, ha raccontato a +972 e al Guardian. (Queste tute da ginnastica provenivano dall’ICE). “Sono rimasto scioccato nel vederli. L’esercito israeliano di solito non rilascia i prigionieri a questo checkpoint”.

Kanaan ha raccontato che gli uomini erano infreddoliti quando sono arrivati a casa sua. “Non indossavano giacche o cappotti, e quel giorno faceva molto freddo e c’era vento”, ha raccontato. “Sono rimasti a casa mia per due ore, durante le quali ho dato loro da mangiare e loro hanno chiamato le loro famiglie, che sono venute a prenderli o hanno organizzato il loro trasporto”.

Secondo Kanaan, era passato così tanto tempo dall’ultima volta che gli uomini avevano contattato le loro famiglie, a causa della loro prolungata detenzione nelle strutture dell’ICE, che alcuni di loro erano stati considerati dispersi. “Le loro famiglie erano estremamente felici di sentire le loro voci”, ha detto. “Una madre ha iniziato a urlare e piangere al telefono”.

Un residente di Ramun ha confermato che due uomini originari della città della Cisgiordania erano sul primo volo di espulsione. Ha aggiunto che almeno altri quattro giovani della città che vivevano negli Stati Uniti sono attualmente detenuti dalle autorità statunitensi, con il crescente timore che possano essere espulsi a loro volta.

Diversi avvocati specializzati in immigrazione hanno espresso shock e preoccupazione per questi voli, sottolineando che in passato le espulsioni di palestinesi attraverso Israele erano estremamente rare e che facilitare le espulsioni nei territori occupati potrebbe costituire una violazione del diritto internazionale.

“Oltre alle numerose irregolarità relative all’espulsione di otto palestinesi su un jet privato e senza un regolare processo, questo trasferimento viola anche il principio di non respingimento, che proibisce il ritorno forzato di individui in un Paese in cui vi sono motivi fondati per ritenere che la persona sarebbe a rischio di subire danni irreparabili al suo ritorno, tra cui persecuzioni, torture, maltrattamenti o altre gravi violazioni dei diritti umani”, ha spiegato Gissou Nia, direttrice del Progetto Contenzioso Strategico dell’Atlantic Council.

“Gli Stati Uniti sono vincolati da trattati internazionali che lo vietano esplicitamente, tra cui la Convenzione contro la tortura”, ha continuato. “Pertanto, gli Stati Uniti hanno violato questo principio rimandando i richiedenti asilo palestinesi e i palestinesi con altri status su un volo per Israele, dove rischiano di essere perseguitati.

“Il ruolo dello Stato israeliano nel trasferimento di queste persone dall’aeroporto Ben Gurion alla Cisgiordania li rende complici di questa violazione”, ha aggiunto Nia. “Inoltre, se l’Irlanda e la Bulgaria erano a conoscenza del fatto che il jet privato trasportava queste persone, la sosta per il rifornimento solleva anche interrogativi sulla responsabilità indiretta di questi paesi”.

L’avvocato israeliano per i diritti umani Michael Sfard ha descritto i voli come “un caso eccezionale: non conosco alcun caso in cui i palestinesi siano riusciti a raggiungere la Cisgiordania attraverso l’aeroporto Ben Gurion, nemmeno casi umanitari, ad eccezione dei VIP”. Pertanto, ha affermato, ritiene che “qualche tipo di interesse specifico abbia reso possibile tutto questo”.

Secondo Haaretz, le espulsioni hanno fatto seguito a “una richiesta insolita da parte di Washington a Israele” e sono state approvate dal servizio di sicurezza israeliano Shin Bet.

“Tutto quello che conoscevo era negli Stati Uniti”

Maher Awad, 24 anni, era uno degli otto uomini sul primo volo di espulsione. “La mia vita era bellissima”, ha raccontato alla rivista +972 Magazine e al quotidiano The Guardian dalla casa della sua famiglia a Ramun, vicino a Ramallah, in un inglese dall’accento americano. “Mi sentivo al sicuro negli Stati Uniti fino a quando l’ICE non mi ha arrestato”.

Ha raccontato di essersi trasferito quasi dieci anni fa dalla Cisgiordania a Kalamazoo, nel Michigan, dove già viveva suo zio. Lì ha finito il liceo prima di iniziare a lavorare nel famoso negozio di shawarma della sua famiglia, tra le altre attività familiari. Non aveva la green card ma aveva ottenuto un numero di previdenza sociale mentre ne faceva richiesta. Pagava anche le tasse e aveva ottenuto la patente di guida.

Qualche anno fa ha conosciuto la sua compagna, Sandra McMyler, 26 anni, e avevano programmato di sposarsi. “Tutto ciò che conoscevo, tutto ciò che avevo vissuto era negli Stati Uniti”.

Nel febbraio 2025, Awad ha chiamato la polizia per denunciare un furto con scasso. Ma quando sono arrivati, lo hanno arrestato, apparentemente in relazione a un’accusa di violenza domestica del 2024, che sia lui che McMyler, la persona coinvolta, hanno dichiarato essere stata ritirata. È stato detenuto per due giorni nella prigione locale; quando è uscito, è stato prelevato dall’ICE. (L’accusa penale è stata successivamente archiviata).

Per quasi un anno è stato trasferito da un centro di detenzione all’altro prima di essere messo su un volo per Israele. Gli agenti dell’ICE, ha detto, gli hanno confiscato il passaporto palestinese e il telefono, senza restituirglieli. Quando recentemente è stato fermato a un posto di blocco militare israeliano, tutto ciò che ha potuto mostrare era una patente di guida del Michigan.

Dopo aver appreso che le autorità statunitensi avevano intenzione di espellerlo in Cisgiordania, ha detto di aver espresso forti obiezioni agli agenti dell’ICE e a un giudice. “Ma mi hanno semplicemente costretto ad andare”, ha spiegato. “È spaventoso; non voglio davvero stare qui. Preferirei essere in un altro Paese piuttosto che nel mio, vista la situazione attuale”.

Poco prima che Awad fosse arrestato, McMyler, che aveva già due figli, era incinta di suo figlio, nato quattro mesi fa. Awad non l’ha ancora incontrato. “Mi ha consumato ogni singolo giorno”, ha detto riguardo al fatto di essersi perso la nascita. “Ogni volta che vado a dormire, guardo le sue foto e piango”.

Oltre alla sua compagna e a suo figlio, negli Stati Uniti vivono anche il fratello, la sorella e lo zio di Awad, tutti con regolare permesso di soggiorno.

“Vuole solo suo figlio, vuole la sua famiglia”, ha detto McMyler a +972 e al Guardian dal Michigan. “Vuole potermi aiutare a prendersi cura del suo bambino. Vuole tenerlo in braccio, baciarlo, parlargli.

“Gli altri miei figli sentono la sua mancanza”, ha aggiunto, descrivendo quanto sia stata dura per lei l’assenza di Awad nell’ultimo anno. “Voglio che la mia famiglia torni ad essere unita”.

Sameer Zeidan, un commesso di 47 anni originario della città di Bir Nabala, anch’essa vicino a Ramallah, era sullo stesso volo di espulsione di Awad. Suo zio, Khaled, ha raccontato a +972 e al Guardian che Zeidan viveva in Louisiana da oltre vent’anni con sua moglie, anch’essa palestinese della Cisgiordania e cittadina statunitense. Hanno avuto cinque figli, tutti con passaporto statunitense.

Secondo suo zio, Zeidan aveva una carta verde, ma l’ha lasciata scadere senza rinnovarla. Anche i suoi genitori e tre dei suoi fratelli vivono negli Stati Uniti.

Khaled ha detto che Zeidan, che ha scontato una pena detentiva circa dieci anni fa, è stato detenuto dall’ICE per circa un anno e mezzo, durante il quale è stato trasferito in diverse strutture. È stato informato del volo di espulsione con due mesi di anticipo. Come nel caso di Awad, ha detto, gli agenti dell’ICE hanno confiscato la carta d’identità e il passaporto palestinese di Zeidan e non glieli hanno mai restituiti.

Zeidan ha raccontato a suo zio di essere stato ammanettato alle mani e ai polsi «dal momento in cui ha lasciato la prigione [dell’ICE] fino a quando è sceso dall’auto al posto di blocco vicino a Ni’lin». Durante il volo, ha detto suo zio, ha mangiato «avvicinando il viso al piatto»; quando ha avuto bisogno di andare in bagno, gli hanno permesso di sfilare una manetta dal polso e una cavigliera dalla caviglia.

Secondo suo zio, Zeidan è stato costretto a firmare dei documenti che autorizzavano la sua espulsione, cosa di cui ora si rammarica. “Mi ha detto che se non avesse firmato quei documenti, avrebbe potuto in qualche modo rinnovare la sua carta verde”, ha detto Khaled. “Ora non può tornare negli Stati Uniti. Tutta la sua famiglia è lì”.

“Un sistema opaco senza responsabilità”

La coda del jet privato utilizzato per i due recenti voli di espulsione reca l’emblema della Dezer Development, una società immobiliare fondata dal promotore immobiliare israelo-americano Michael Dezer e oggi gestita da suo figlio, Gil Dezer.

I Dezer sono partner commerciali di Donald Trump dall’inizio degli anni 2000. Hanno costruito sei torri residenziali con il marchio Trump a Miami, in Florida, e dai documenti risulta che hanno donato congiuntamente più di 1,3 milioni di dollari alle sue campagne presidenziali.

La stravagante festa per il 50° compleanno di Gil Dezer dello scorso anno ha visto la partecipazione di artisti vestiti come Trump. Il suo sito web riporta che è membro della Florida Friends of the Israel Defense Forces, un’organizzazione no profit statunitense che raccoglie fondi per l’esercito israeliano.

Dezer ha parlato del suo “amore” per il presidente in una recente intervista. “Lo conosco ormai da più di vent’anni. Sono stato al suo matrimonio. Lui è stato al mio matrimonio. Siamo buoni amici. Sono molto orgoglioso che sia in carica. Sono molto orgoglioso del lavoro che sta facendo”.

I voli arrivano mentre l’amministrazione Trump ha intensificato gli sforzi per espellere un gran numero degli oltre 10 milioni di immigrati privi di documenti che vivono negli Stati Uniti. A tal fine, l’ICE ha noleggiato l’aereo di Dezer – che lui stesso ha descritto in precedenza come “il mio giocattolo preferito” – tramite la Journey Aviation, una società con sede in Florida spesso ingaggiata dalle agenzie federali per fornire l’accesso a una flotta di jet privati. (Journey ha rifiutato di commentare i voli di espulsione verso Israele).

Secondo Human Rights First (HRF), che tiene traccia dei voli di espulsione, il jet di Dezer ha effettuato altri quattro “voli di espulsione” da ottobre: verso Kenya, Liberia, Guinea ed Eswatini.

“Questo jet privato è stato utilizzato ripetutamente per i voli dell’ICE Air”, ha affermato Savi Arvey, direttore della ricerca e dell’analisi per i diritti dei rifugiati e degli immigrati di HRF. “Fa parte di un sistema opaco di aerei privati che facilitano la campagna di espulsione di massa di questa amministrazione, che ha palesemente ignorato il giusto processo, separato le famiglie e operato senza alcuna responsabilità”.

In una e-mail, Dezer ha dichiarato di non essere “mai stato a conoscenza dei nomi” delle persone che viaggiano a bordo del suo jet quando viene noleggiato privatamente da Journey, né dello scopo del volo. “L’unica cosa che mi viene comunicata sono le date di utilizzo”, ha affermato.

I funzionari statunitensi non hanno risposto alle domande sul costo dei due recenti voli verso Israele, ma secondo l’ICE, in passato i costi dei voli charter hanno oscillato da quasi 7.000 dollari a oltre 26.000 dollari per ora di volo. Fonti del settore aeronautico stimano che i voli di andata e ritorno verso Israele siano costati all’ICE tra i 400.000 e i 500.000 dollari.

Poiché gli Stati Uniti non riconoscono la Palestina come Stato, vi sono notevoli incongruenze nel modo in cui i funzionari di frontiera classificano i paesi di origine e di espulsione dei palestinesi. I palestinesi che arrivano negli Stati Uniti sono stati variamente identificati come provenienti da Israele, Egitto, Giordania o qualsiasi altro paese arabo attraverso il quale potrebbero essere transitati, la maggior parte dei quali, e in particolare Israele, si è generalmente rifiutata di accoglierli. Di conseguenza, i palestinesi spesso languiscono nei centri di detenzione per immigrati degli Stati Uniti più a lungo rispetto agli altri immigrati.

In passato, quando le autorità competenti in materia di immigrazione non riuscivano a trovare un Paese in cui espellerli, i palestinesi venivano rilasciati negli Stati Uniti, spesso con braccialetti elettronici alla caviglia e l’obbligo di presentarsi regolarmente all’ICE. Tuttavia, poiché l’amministrazione Trump ha cercato di mantenere la promessa di espulsioni di massa, negli ultimi mesi diversi palestinesi sono stati allontanati dagli Stati Uniti.

Ex funzionari del Dipartimento della Sicurezza Nazionale e del Dipartimento di Stato hanno confermato che in passato gli Stati Uniti erano riluttanti a espellere i palestinesi attraverso Israele, e gli avvocati specializzati in immigrazione hanno espresso preoccupazione per il coinvolgimento di Israele nelle espulsioni, temendo che i loro clienti potessero essere detenuti, interrogati o maltrattati dalle stesse forze di sicurezza da cui spesso fuggono.

“Ora c’è la volontà di fare ciò che altre amministrazioni non hanno voluto fare”, ha affermato Maria Kari, un avvocato che ha rappresentato i palestinesi detenuti dall’ICE. “Rimandarli indietro, probabilmente, verso un pericolo”.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha rifiutato di commentare, limitandosi a dire che “coordina strettamente con il Dipartimento della Sicurezza Nazionale gli sforzi per rimpatriare gli stranieri illegali”.

Anche un portavoce del DHS non ha risposto alle domande sui voli di espulsione verso Israele, ma ha dichiarato: “Se un giudice ritiene che un immigrato clandestino non abbia il diritto di trovarsi in questo Paese, lo espelleremo. Punto”.

L’ICE non ha risposto alle domande. Il Ministero degli Esteri e il Servizio Penitenziario israeliani hanno rifiutato di commentare.

Harry Davies, Alice Speri e Sufian Taha del Guardian hanno contribuito alla stesura di questo articolo, insieme ad Alaa Salama.