Il terrore dei coloni devasta il raccolto di olive in Cisgiordania

Foto di copertina: Afaf Abu Alia viene curato all’ospedale Istishari di Ramallah dopo essere stato ferito in un attacco di coloni e soldati israeliani in un uliveto vicino a Turmus Ayya, nella Cisgiordania occupata, il 22 ottobre 2025. (Oren Ziv)

Le restrizioni militari israeliane e gli oltre 150 attacchi dei coloni nelle ultime due settimane hanno impedito a molti palestinesi di raccogliere il raccolto di quest’anno.

Di Oren Ziv e Basel Adra

Domenica mattina presto, Afaf Abu Alia, 53 anni, stava raccogliendo olive con suo fratello e i suoi figli, insieme ad altre famiglie e ad attivisti della presenza protettiva, in un boschetto vicino a Turmus Ayya, una città palestinese a nord di Ramallah, nella Cisgiordania occupata. È riuscita a riempire solo un cesto prima che una folla di 100 coloni scendesse dal vicino avamposto di Or Nachman.

Armati di bastoni e pietre, i coloni hanno iniziato ad attaccare i raccoglitori e gli attivisti, incendiando diversi veicoli. “Avevamo lasciato le nostre attrezzature nell’auto di mio fratello e ci siamo ritirati quando si sono avvicinati”, ha raccontato la donna a +972. Ma quando sono tornati all’auto per fuggire, le gomme erano state tagliate. I soldati sono arrivati, hanno arrestato suo fratello e hanno sparato gas lacrimogeni contro di loro.

Soffocata dal gas, Abu Alia si è seduta sotto un albero per aspettare il fratello. “All’improvviso ho visto i coloni correre verso di me. Ho cercato di fuggire, ma uno mi ha raggiunto e mi ha colpito alla testa e al braccio con una mazza. Hanno anche lanciato pietre contro le persone vicine”.

Abu Alia è stata portata all’ospedale Istishari di Ramallah, dove ha trascorso una notte nel reparto di terapia intensiva con un’emorragia cerebrale e ha ricevuto 18 punti di sutura alla testa. “Pensavo che fosse finita, che sarei morta”, ha detto a Middle East Eye dal suo letto d’ospedale, dove rimane in gravi condizioni.

La raccolta delle olive in Palestina è iniziata meno di due settimane fa e già si preannuncia come una delle più violente. In gran parte della Cisgiordania, le forze israeliane impediscono ai contadini palestinesi di raggiungere i loro uliveti – anche in aree in cui l’accesso era libero durante la mortale stagione di raccolta dello scorso anno – e arrestano e deportano gli attivisti internazionali che assistono i contadini. Allo stesso tempo, i coloni distruggono gli uliveti, abbattono gli alberi e li incendiano, mentre gli attacchi ai raccoglitori aumentano sia in frequenza che in gravità.

Secondo la Commissione per la colonizzazione e la resistenza al Muro dell’Autorità Palestinese, dall’inizio della stagione del raccolto, il 9 ottobre, sono stati registrati 158 attacchi contro i raccoglitori di olive. Solo nella prima settimana di raccolta, 27 villaggi sono stati colpiti da attacchi contro i raccoglitori, furti di attrezzature per il raccolto e distruzione di ulivi.

Il 10 ottobre, mentre gli attivisti palestinesi e internazionali della campagna di solidarietà Zaytoun2025 si univano agli agricoltori nei campi, un gruppo di coloni accompagnati da soldati ha attaccato i raccoglitori nel villaggio di Beita. Sebbene non sia richiesto alcun coordinamento preventivo per la raccolta delle olive in quest’area, i soldati hanno ordinato ai contadini di andarsene. Al loro rifiuto, i soldati hanno sparato gas lacrimogeni, mentre i coloni hanno lanciato pietre e aggredito raccoglitori e giornalisti. Durante l’incidente sono stati incendiati dodici veicoli, tra cui l’auto del fotoreporter dell’AFP Jaafar Ashtiyeh.

Il giorno seguente, gli agricoltori hanno scoperto che almeno 200 ulivi appartenenti ai residenti di Khirbet Abu Falah e Turmus Ayya erano stati abbattuti durante la notte. “Sono arrivati mentre dormivamo e hanno tagliato tutti gli alberi”, ha dichiarato Samir Shouman, proprietario di un terreno di Khirbet Abu Falah, parlando a +972 venerdì, mentre agricoltori e attivisti tornavano agli uliveti per valutare i danni. “Abbiamo aspettato tutto l’anno questo momento, ma come vedete non ci sono olive e non ci sarà olio quest’anno”.

In una rara circostanza, i soldati israeliani hanno accompagnato i palestinesi in questa visita – ampiamente considerata dai contadini e dagli attivisti come un tentativo di contenere l’indignazione pubblica dopo l’attacco molto pubblicizzato di domenica a Turmus Ayya, che è stato ripreso in video dal giornalista americano Jasper Nathaniel.

Nathaniel ha dichiarato a +972 che l’esercito ha facilitato l’imboscata. “Siamo stati intrappolati dai coloni in una direzione. Abbiamo tentato un’altra strada e l’esercito ci ha bloccato”, ha raccontato.

Quando è sceso dall’auto per chiedere aiuto ai soldati perché i coloni stavano bloccando la loro uscita, i soldati gli hanno puntato le armi contro. “Hanno detto che avrebbero aiutato e spostato i coloni, ma poi sono scappati e ci hanno lasciato con due coloni su un quad, uno dei quali armato”, ha ricordato. “Due minuti dopo, 100 coloni sono apparsi dal nulla e ci hanno attaccato”.

Persino il comandante della polizia del distretto di Giudea e Samaria Moshe Pinchi – che in passato ha dichiarato che la protezione degli insediamenti ha la precedenza sul mantenimento dell’ordine pubblico e sotto il cui comando la violenza dei coloni è aumentata – ha scritto in un forum interno alla polizia che “le immagini hanno tormentato il mio sonno”. Tuttavia, per quanto scioccato possa essere stato, non è stato effettuato alcun arresto. Inoltre, le indagini della polizia si sono concentrate su un singolo colono, piuttosto che sulla natura coordinata dell’attacco e sull’apparente luce verde che i coloni hanno ricevuto dalle autorità.

Un portavoce militare israeliano ha dichiarato a +972 che “dopo aver ricevuto il rapporto [domenica], le forze dell’IDF e della Polizia di Israele sono arrivate sul posto per disperdere i disordini”. Nathaniel ha respinto questa versione dei fatti. “Non è mai successo”, ha detto. “L’attacco è durato tra i 15 e i 20 minuti, l’esercito sapeva che avevamo bisogno di aiuto e ci ha lasciati soli”.

Ho dovuto ricordare all’ufficiale che ero quasi morto”.

Il giorno dopo l’attacco a Turmus Ayya, i mietitori sono tornati nei loro campi vicino all’avamposto di Or Nachman. Fondato nel 2024, Or Nachman si trova tra Turmus Ayya e Al-Mughayyir, nell’Area B della Cisgiordania, dove Israele esercita il controllo della sicurezza e l’Autorità Palestinese mantiene nominalmente l’ordine civile, ed è stato evacuato dall’esercito israeliano diverse volte – ma ogni volta ricostruito. Veicoli bruciati dall’attacco del giorno precedente costeggiavano ancora la strada.

Le forze militari e dell’amministrazione civile israeliana erano presenti, probabilmente a causa dell’attenzione globale generata dall’attacco e del fatto che molti cittadini americani vivono a Turmus Ayya. I soldati hanno impedito ai contadini di raccogliere nel raggio di diverse centinaia di metri dall’avamposto illegale e, anche sotto la supervisione dell’esercito, uno dei coloni identificati nel video dell’attacco ha guidato un ATV attraverso i boschetti, filmando i raccoglitori.

In seguito è arrivata una squadra della scientifica, anche se ogni prova utilizzabile era stata probabilmente distrutta nelle 36 ore successive all’attacco. La loro stessa presenza, tuttavia, era insolita: le indagini sulla violenza dei coloni contro i palestinesi sono estremamente rare.

Nathaniel, che è tornato sulla scena, ha detto di aver affrontato il soldato che li aveva abbandonati. “Mi ha detto di aver visto il video e di essere molto dispiaciuto, dicendo che era stato un errore onesto”, ha raccontato Nathaniel. “Non gli ho creduto nemmeno per un secondo”.

Ha descritto l’investigatore della polizia con cui aveva parlato come ostile. “Ho dovuto ricordare all’agente che ero stato quasi ucciso, che avrebbe dovuto indagare su chi era stato. L’ho preso alla sprovvista, come se avesse dimenticato che quello era il suo lavoro”.

Gli investigatori, ha detto Nathaniel, sembravano intenzionati ad attribuire l’aggressione al colono che ha colpito Abu Alia. “Erano disposti ad ammettere che un uomo avesse infranto la legge. Ma era chiaro che non volevano coinvolgere nessun soldato o altro colono.

“Mi hanno persino chiesto come facevo a sapere che erano coloni e non arabi a inseguirmi e mi hanno chiesto se sentivo l’ebraico”, ha continuato Nathaniel. “Mi sono rifiutato di giocare a questo gioco. Ho detto loro che sapevano quanto me che erano coloni”.

Uno dei raccoglitori che sono tornati a Turmus Ayya lunedì è Ali Al-Kouk, 59 anni, che possiede 80 ulivi ma a cui l’esercito israeliano ha impedito l’accesso alla maggior parte di essi. “In passato si poteva raggiungere la propria terra”, ha detto a +972, mentre separava le olive da foglie e rami. “Oggi la maggior parte delle aree è inaccessibile. Non c’è umiliazione più grande che non poter raggiungere la propria terra mentre i coloni sono protetti dall’esercito”. Anche dopo l’attacco, i coloni pattugliano per intimidire la gente”.

Nasser, un altro agricoltore, ha aggiunto che nei raccolti precedenti trascorrevano settimane con le loro famiglie nei boschetti. “L’anno scorso siamo venuti per 15 giorni con tutti, abbiamo portato un camion e abbiamo lavorato tutto il giorno. Ora veniamo a lavorare velocemente, per uno o due giorni. [I coloni vengono per ucciderci”.

Un portavoce della Polizia israeliana ha dichiarato a +972 di aver “avviato un’indagine completa” sull’attacco di domenica, nell’ambito della quale sono state condotte “intense operazioni investigative e di intelligence per identificare le persone coinvolte, raccogliere prove e consegnarle alla giustizia”. Il portavoce non ha risposto alle domande se la polizia stia indagando sull’intero incidente o solo sull’attacco alla donna, se siano stati effettuati arresti e perché le squadre forensi siano arrivate solo un giorno e mezzo dopo.

Non è rimasta nemmeno un’oliva sugli alberi

Oltre ad attaccare gli agricoltori, i coloni israeliani hanno intensificato la distruzione degli uliveti palestinesi, anche prima dell’inizio del raccolto di quest’anno.

La mattina del 3 ottobre, Ayman Ghoneimat era nella sua casa nella città di Surif, a nord di Hebron, quando ha visto un gruppo di coloni mascherati scendere da un vicino avamposto con delle seghe. “Hanno iniziato a tagliare e spezzare i rami di antichi ulivi”, ha ricordato. “Dopo circa 20 minuti, hanno dato fuoco agli alberi e sono tornati all’avamposto di insediamento che avevano stabilito vicino al villaggio circa cinque mesi fa”.

Il giorno dopo, Ghoneimat è rimasto scioccato nello scoprire che i coloni erano tornati durante la notte e avevano abbattuto altre decine di ulivi secolari nella stessa area – una valle che ospita centinaia di ulivi e altri alberi da frutto.

“Circa 200 ulivi sono stati distrutti questo mese dai coloni”, ha dichiarato Ghonemiat a +972 all’inizio di questa settimana. “Cento di questi alberi appartenevano a me, tra cui 40 che crescevano da generazioni, di età compresa tra i 15 e i 40 anni. Avevo anche un nuovo terreno che ho piantato all’inizio dell’anno con circa 50 giovani ulivi. Anche questi sono stati tagliati e spezzati a mano, deliberatamente e brutalmente”.

Anche nella vicina città di Sa’ir i coloni hanno distrutto gli uliveti prima che i palestinesi avessero la possibilità di raccoglierli. Youssef Salameh Shalaldeh, un agricoltore palestinese di Sa’ir, possiede con i suoi fratelli circa 30 dunam di terra coltivata a ulivi.

Nel pomeriggio dell’8 ottobre, Shalaldeh e la sua famiglia hanno ricevuto una notizia allarmante: i coloni stavano raccogliendo le olive dai loro alberi. Quando si sono precipitati sul posto, hanno visto quattro coloni, uno dei quali armato, che picchiavano violentemente i rami d’ulivo.

Circa 10 minuti dopo è arrivato un veicolo militare, accompagnato dalla sicurezza dell’insediamento di Asfar. Invece di proteggere i contadini, i soldati hanno espulso i palestinesi dalla loro terra, permettendo ai coloni di rimanere.

Altrove a Sa’ir, i coloni hanno acceso incendi che hanno devastato interi boschetti. Giovedì, Jaddi Hamdan Shalaldeh, 35 anni, camminava tra i suoi alberi disseccati. “Oggi siamo venuti nella nostra terra per raccogliere le olive, come facciamo ogni anno. Ma avevamo già sentito parlare di quello che è successo: l’intero terreno è stato bruciato e non è rimasta una sola oliva sugli alberi di cui possiamo beneficiare.

“Ogni anno mi arrivavano circa 10-12 taniche di olio d’oliva”, ha proseguito. “Quest’anno, nemmeno una goccia – questo è ciò che ci ha lasciato l’occupazione. L’obiettivo dei coloni è quello di impadronirsi e colonizzare questa terra e di cacciarci con ogni mezzo. Ma noi non lasceremo questa terra se non sui nostri cadaveri”.

Presi di mira gli attivisti della solidarietà

Le autorità israeliane hanno anche intensificato la loro campagna contro gli attivisti internazionali che arrivano per la raccolta delle olive. La scorsa settimana, 32 attivisti sono stati arrestati nel villaggio di Burin, vicino a Nablus, dopo che l’esercito ha dichiarato l’intero villaggio zona militare chiusa. Inizialmente sono stati espulsi solo sette attivisti – che secondo la polizia indossavano simboli associati all’Unione dei Comitati di lavoro agricolo (UAWC), che Israele ha designato come “organizzazione terroristica” nel 2021 – ma in seguito le autorità hanno deciso di espellere tutti.

“Siamo venuti in risposta all’invito a partecipare al raccolto, per stare dalla parte delle famiglie minacciate”, ha dichiarato a +972 Merlin, un attivista britannico che ha partecipato al raccolto a Turmus Ayya. “Per quanto riguarda le misure contro di noi – arresto e deportazione – penso che gli attivisti conoscano i rischi. Questo non fa che rafforzare la nostra convinzione in ciò che stiamo facendo: se le autorità israeliane prendono così sul serio la nostra presenza qui, semplicemente stando in piedi a raccogliere olive e documentando gli assalti quando accadono, dimostra quanto sia importante per gli internazionali continuare a venire”.

L’anno scorso, il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir ha istituito una task force speciale per prendere di mira gli attivisti stranieri in Cisgiordania e accelerare la loro detenzione e deportazione. Durante la raccolta delle olive del 2024, gli attivisti hanno denunciato minacce, intimidazioni e false accuse durante gli interrogatori, e 15 sono stati arrestati e deportati – un numero che, solo questo mese, è più che raddoppiato.

È chiaro che la decisione di deportare gli attivisti per la solidarietà e i diritti umani era predeterminata e che tutte le “procedure” erano solo un protocollo”, ha spiegato Riham Nasra, un avvocato che ha rappresentato molti degli attivisti internazionali deportati. “Questo non è il risultato di un’adeguata revisione legale, ma riflette interessi politici, lasciando i palestinesi sul campo ad affrontare da soli la violenza dei coloni”.

Avi Dabush, direttore esecutivo di Rabbis for Human Rights, organizza volontari israeliani per accompagnare i contadini palestinesi nella raccolta delle olive. Ha raccontato a +972 che dall’inizio della stagione in corso, l’esercito ha impedito loro di accedere agli oliveti quasi ogni giorno con il pretesto di “zone militari chiuse”.

Prima del 7 ottobre, ci sono stati anni con solo tre ordini di “zona militare chiusa” in tutta la stagione – e anche allora era possibile negoziare o dire “Avremo finito tra un’ora o due e ce ne andremo”, o “Ci sposteremo in un’altra zona””, ha ricordato. “Ora è molto più difficile. Sembra che l’esercito sia ansioso di espellere”.

Secondo Dabush, queste restrizioni sono il risultato delle pressioni dei coloni. “C’è una campagna dei coloni che sostiene che il raccolto viene usato per il terrore. L’anno scorso il messaggio era di impedire il raccolto entro 200 metri dagli insediamenti. Quest’anno, il messaggio è di cancellare del tutto il raccolto”.

Giovedì, i contadini di Sa’ir si sono riuniti con gli attivisti per recarsi nei loro boschetti nella valle, vicino a dove i coloni avevano stabilito un avamposto qualche mese fa. Poco dopo che i contadini hanno iniziato a raccogliere le olive, tre coloni mascherati e armati di bastoni sono scesi di corsa dalla collina.

Quando i coloni si sono avvicinati ai contadini e al gran numero di giornalisti presenti, sono arrivati i soldati e gli agenti della Polizia di frontiera che hanno chiesto loro gentilmente di tornare indietro, mentre spingevano e sparavano gas lacrimogeni e fuoco vivo contro i contadini e i giornalisti, dicendo che si trattava di una “zona militare chiusa”. Hanno affermato che nei prossimi giorni le persone sarebbero potute arrivare “con il coordinamento”.

“È sempre così, l’esercito e i coloni insieme”, ha dichiarato a +972 Ibrahim Salame, 55 anni, proprietario terriero a Sa’ir. “I coloni attaccano gli uliveti e l’esercito viene a impedirci di lavorare. Ogni volta che scendiamo a valle, i coloni si avvicinano e noi dobbiamo andarcene”.

Eid Ghafari, un attivista del villaggio di Sinjil, ha descritto una dinamica simile. “Oggi vediamo i coloni che indossano le uniformi dell’esercito e che siedono negli avamposti: sono diventati un unico sistema”, ha detto a +972. “L’esercito fa il lavoro dei coloni chiudendo la terra, mentre i coloni entrano da altre direzioni e installano carovane. Ci sono aree che sono rimaste inaccessibili dall’inizio della guerra.