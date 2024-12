La via per il genocidio

Di Visualizing Palestine

Il 9 dicembre 2024 il mondo ha celebrato i 76 anni dall’adozione della Convenzione sul genocidio, una promessa alle vittime e ai sopravvissuti dei genocidi che tali atrocità non sarebbero mai più accadute. Eppure, più di sette decenni dopo, da oltre un anno si sta consumando un devastante genocidio guidato da Israele contro i palestinesi di Gaza. È inquietante che alcuni Paesi non solo non rispettino gli obblighi legali e morali previsti dalla Convenzione, ma si rendano complici del crimine di genocidio fornendo armi a Israele.

Il crimine di genocidio richiede sia l’intento di distruggere un gruppo in tutto o in parte, sia uno o più atti di genocidio. I leader israeliani hanno fatto e continuano a fare chiare dichiarazioni sulla loro intenzione di commettere un genocidio contro i palestinesi. Intent: the Road to Genocide, la nostra ultima infographic interattiva in collaborazione con Law for Palestine, documenta la relazione tra queste dichiarazioni e la condotta dell’esercito israeliano a Gaza attraverso quattro capitoli tematici: danni ai civili, fame, distruzione delle infrastrutture e sfollamento forzato.

Questa storia è la continuazione della nostra collaborazione con Law for Palestine, iniziata con la progettazione di un nuovo portale di dati a sostegno del loro lavoro vitale per documentare le dichiarazioni di incitamento al genocidio contro il popolo palestinese. La scorsa settimana, Amnesty International ha citato il database di Law for Palestine in un nuovo rapporto che conclude che Israele sta commettendo un genocidio contro i palestinesi di Gaza. In ottobre, un Comitato speciale delle Nazioni Unite ha anche rilevato che “la guerra di Israele a Gaza è coerente con le caratteristiche del genocidio”. Entrambi i rapporti sottolineano l’urgente necessità di ritenere Israele responsabile di questi crimini e di porre fine a ulteriori atrocità.