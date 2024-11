Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye. Traduzione a cura di Bocche Scucite. Foto di copertina: Un ragazzo cammina con un quaderno tra detriti e macerie nel corridoio del balcone della scuola di Shuhada, colpita dai bombardamenti israeliani, a Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale, il 24 ottobre 2024 (Eyad Baba/AFP)

Di Joseph Massad

I crimini di guerra israeliani contro gli arabi sono una strategia fondamentale del regime coloniale che ha governato Israele – in tutto lo spettro politico – fin dalla sua fondazione.

La continua e simultanea aggressione israeliana a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Siria, nello Yemen e in Iran colpisce molti come eccezionale e senza precedenti.

Gli attacchi israeliani contro aeroporti, ospedali, scuole e rifugi civili sono ritenuti opera di una leadership estremista di destra guidata dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu che il Paese non aveva mai perpetrato prima.

Allo stesso modo, la violenza dei coloni in Cisgiordania e l’invasione della Moschea di al-Aqsa da parte dei coloni sono viste come nuove provocazioni e violazioni che i precedenti governi israeliani razionali non avrebbero mai permesso o almeno cercato di limitare seriamente.

Ma nulla di tutto ciò è vero.

Mentre la portata del genocidio a Gaza – che ha ucciso, secondo stime recenti, circa 200.000 persone – è davvero senza precedenti, tali atrocità sono una routine per tutti i governi israeliani.

Precedenti orribili

I leader del Partito Laburista israeliano hanno commesso crimini di guerra e crimini contro l’umanità simili a quelli di cui sono stati vittime i popoli del mondo arabo fin dalla fondazione della colonia predatoria di coloni ebrei-suprematisti.

Ci sono diversi esempi di questi orribili precedenti. Dopo la guerra del 1967, Israele ha represso violentemente le proteste contro la conquista di tre Paesi arabi. Gli occupanti israeliani hanno attaccato quotidianamente la popolazione di Gaza, della Cisgiordania, delle Alture del Golan e del Sinai, sparando, uccidendo, picchiando, arrestando e distruggendo migliaia di loro case.

Gli israeliani hanno demolito completamente l’antico quartiere marocchino di Gerusalemme e hanno raso al suolo interi villaggi palestinesi, tra cui Shuyukh, nella zona di Hebron, e Nusayrat e Jiftlik, tra gli altri, nella Valle del Giordano .

Hanno anche attaccato i villaggi di Banyas, Jibata, Kafr Harib, Nakhilah e altri nelle Alture del Golan, tutti distrutti solo nell’ultima metà del 1967.

Nella Cisgiordania occupata, hanno continuato a usare defolianti chimici nel 1972 nel villaggio di ‘Aqraba, vicino a Nablus, dove hanno confiscato 100.000 dunum di terra, lasciando ai contadini palestinesi non più di 6.000 dunum.

Poiché i palestinesi si sono rifiutati di vendere la terra rimanente, un aereo Piper israeliano ha irrorato i loro campi con i defolianti, distruggendo 200 ettari di terreni coltivati a grano per “dare una lezione a questi abitanti del villaggio”.

Nel 1972, Israele ha espulso 10.000 egiziani nel Sinai occupato dopo aver confiscato le loro terre nel 1969.

Gli israeliani hanno poi raso al suolo e distrutto le loro case, le coltivazioni, le moschee e le scuole per fondare sei kibbutzim, nove insediamenti rurali ebraici e la città-colonia ebraica di Yamit.

Massacrare gli arabi

Nel frattempo, gli israeliani erano impegnati a bombardare tutti i Paesi arabi confinanti e a commettere massacri.

Nel novembre 1967 hanno bombardato il campo profughi palestinese di al-Karamah, in Giordania, compresa una scuola femminile. Hanno ucciso 14 persone, tra cui tre studentesse e un’insegnante. Nel febbraio 1968, hanno bombardato nuovamente il campo, questa volta colpendo la scuola maschile, uccidendo altre 14 persone.

Gli aerei israeliani hanno continuato a bombardare con il napalm più di 15 villaggi giordani e campi profughi lungo il fiume Giordano, uccidendo 56 persone, 46 delle quali erano civili. Più di 70.000 persone sono fuggite ad Amman come rifugiati.

Nel giugno 1968, Israele ha lanciato razzi contro la città giordana di Irbid, uccidendo 30 persone, e ha bombardato la città giordana di Salt, uccidendo altre 28 persone. Negli ultimi cinque mesi del 1969, Israele ha ucciso circa 69 giordani in bombardamenti.

Nel febbraio 1969, Israele ha bombardato anche la Siria, uccidendo nove civili. Questi bombardamenti hanno preso di mira villaggi come Majdal Sallum, Maysalun e Hasbaya e sono culminati nel bombardamento israeliano di sette villaggi siriani, che ha ucciso 200 persone solo nel settembre 1972.

Durante questo periodo, Israele è anche impegnato a bombardare l ‘Egitto.

Nel settembre 1967, i bombardamenti israeliani uccisero 44 egiziani a Port Tawfiq e a Suez, e altri 36 a Ismailiyyah. Nel luglio 1968, l’artiglieria israeliana prese di nuovo di mira Suez, uccidendo 43 egiziani. Solo a Ismailiyyah, tra il 1967 e il marzo 1970, Israele uccise 600 persone e creò quasi un milione di rifugiati che fuggirono dalle città del Canale di Suez. Israele ha poi bombardato la città egiziana di Mansurah, uccidendo 12 persone nel marzo 1970.

Ma non è tutto. Gli israeliani commisero due dei peggiori massacri nel febbraio 1970, quando bombardarono una fabbrica di rottami metallici ad Abu Za’bal, uccidendo 70 lavoratori, e nell’aprile 1970, quando bombardarono una scuola elementare a Bahr al-Baqar, uccidendo 46 bambini.

Nel 1970 aumentarono i raid sui villaggi libanesi, tra cui quelli su Kafr Kela e Bint Jubayl, che causarono la morte di decine di civili. I raid aerei israeliani aumentarono nel 1972, in particolare nel febbraio e nel settembre di quell’anno, uccidendo 58 civili.

Per non pensare che lo Yemen sia sfuggito all’aggressione israeliana, già negli anni ’60, in particolare tra il 1964 e il 1966, gli aerei dell’aviazione israeliana erano impegnati a sorvolare lo Yemen e a sganciare armi e munizioni alle forze realiste sostenute da americani, britannici e sauditi contro i rivoluzionari repubblicani nella guerra civile yemenita.

Per quanto riguarda l’Iran, il cui tirannico Scià era uno stretto alleato di Israele, Israele lo aveva aiutato in ogni modo possibile a reprimere il popolo iraniano.

Nell’agosto 1967, i documenti ufficiali israeliani riportano che “è stata stabilita una partnership stretta, amichevole e pratica tra l’IDF e i servizi di sicurezza e le loro controparti iraniane, con l’esecuzione congiunta di programmi e missioni di importanza nazionale, con continue visite reciproche da parte dei capi delle forze armate e dei loro alti funzionari”.

In effetti, gli israeliani avrebbero in seguito addestrato la repressiva polizia iraniana in Israele e avrebbero avuto una relazione molto intima con il Savak, il servizio segreto dello scià, notoriamente crudele, impegnato a perseguitare tutti i dissidenti iraniani.

La belligeranza israeliana

Come oggi, gli ospedali sono sempre stati uno dei bersagli militari preferiti di Israele.

Durante la brutale conquista di Gerusalemme Est nel 1967, Israele bombardò deliberatamente l’Augusta Victoria Hospital con il napalm, sostenendo falsamente che fosse utilizzato dall’esercito giordano, una delle tante falsificazioni di Israele. Nel 1982, ha bombardato l’ospedale di Gaza in un campo profughi di Beirut.

Per quanto riguarda gli aeroporti, Israele ha bombardato i principali aeroporti civili di Damasco e Amman durante la conquista del 1967.

Sebbene gli attacchi israeliani agli aeroporti di Aleppo e Damasco non si siano attenuati nell’ultimo decennio, non si tratta di una tattica nuova.

Infatti, Israele ha bombardato l’aeroporto internazionale di Beirut nel dicembre 1968, distruggendo 13 aerei passeggeri civili, per un valore di quasi 44 milioni di dollari all’epoca, oltre a hangar e altre installazioni aeroportuali. Ha anche bombardato i dintorni dell’aeroporto internazionale del Cairo nel 1970.

Nel 1973 ha abbattuto un aereo civile libico, uccidendo i 106 passeggeri a bordo.

L’esposizione delle atrocità sopra descritte intende dimostrare che la cattiveria e la violenza che Israele ha inflitto ai palestinesi, ai libanesi, ai siriani e agli yemeniti nell’ultimo anno non è altro che la continuazione della sua aggressione di lunga data contro i palestinesi e gli arabi in generale.

Queste atrocità non sono state commesse da un partito estremista di destra, ma dal cosiddetto Partito Laburista “progressista” e dai suoi Primi Ministri Levi Eshkol, Yigal Allon e Golda Meir.

I dettagli sopra riportati sono solo alcune delle atrocità commesse da Israele in un breve periodo storico, molto prima dell’attuale guerra genocida. Naturalmente, la belligeranza israeliana e le atrocità dei suoi coloni sionisti risalgono all’inizio del colonialismo sionista alla fine del XIX secolo.

Ciò che l’ultimo anno ha dimostrato, tuttavia, è che la scala della distruttività israeliana, e non il tipo di atrocità, è ciò che continua a crescere e ad aumentare a passi da gigante.

Se i sionisti hanno ucciso 13.000 palestinesi nel 1948 e Israele ha ucciso 18.000 palestinesi e libanesi nel 1982, l’attuale genocidio ha decuplicato il numero di palestinesi e libanesi annientati. Tuttavia, non ha cambiato la natura dell’aggressività, della disumanità o delle strategie della colonia di coloni.

L’unica differenza osservabile è di grado, non di tipo.

Coloro che vogliono attribuire questi crimini a Netanyahu o al suo partito Likud dovrebbero rivedere un po’ di storia per distogliersi da queste illusioni.

Questi crimini di guerra sono, infatti, una strategia fondamentale del regime coloniale che governa Israele dalla sua fondazione. L’unica novità è la portata dei crimini, non la loro natura.

Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.