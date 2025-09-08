Articolo pubblicato originariamente su Amnesty International. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Immagine di copertina: Eyad Baba/APF

Israele deve interrompere immediatamente l’escalation dell’assalto su larga scala alla città di Gaza e i piani di sfollamento di centinaia di migliaia di residenti, che aggraveranno un livello già insopportabile di sofferenze civili nel quadro della deliberata campagna di Israele di affamare la popolazione di Gaza e del genocidio in corso contro i palestinesi della Striscia di Gaza occupata, ha dichiarato oggi Amnesty International.

Negli ultimi giorni Israele ha intensificato gli attacchi militari contro Gaza City uccidendo decine di civili, distruggendo case e altri oggetti civili anche nei quartieri di Sheikh Radwan, Zeitoun e Shejaiyah. Ha anche mobilitato un gran numero di riservisti e ha nuovamente emesso ordini di sfollamento di massa per i residenti della città. Intere zone della città di Gaza sono state dichiarate “no-go zones”.

“Israele sta portando avanti il suo crudele e mortale assalto alla città di Gaza con totale disprezzo per i civili palestinesi, nel mezzo di una carestia che ha creato lui stesso, sfidando i ripetuti appelli delle organizzazioni umanitarie e per i diritti umani, dei funzionari delle Nazioni Unite e dei leader mondiali a fermare il suo assalto. Così facendo, Israele sta rivelando la sua agghiacciante determinazione a continuare il genocidio contro i palestinesi di Gaza”, ha dichiarato Erika Guevara Rosas, direttrice senior di Amnesty International per la ricerca, l’advocacy, le politiche e le campagne.

“L’assalto di Israele a Gaza City rafforzerà la sua occupazione illegale e sposterà di nuovo con la forza centinaia di migliaia di civili palestinesi, causando ulteriore morte e distruzione. Lo spostamento forzato di palestinesi all’interno o all’esterno della Striscia di Gaza violerebbe il diritto umanitario internazionale e costituirebbe il crimine di guerra di trasferimento o deportazione illegale. L’operazione potrebbe anche mettere in pericolo la vita degli ostaggi israeliani e minare la prospettiva di un loro ritorno sicuro alle famiglie”.

All’inizio della giornata Hamas ha pubblicato un video che mostra due israeliani tenuti in ostaggio: Guy Gilboa-Dalal e Alon Ohel. Nel video si sente Gilboa-Dalal dire che si trova a Gaza City e che almeno altri otto ostaggi si trovano nell’area. Amnesty International ribadisce il suo appello per il rilascio immediato di tutti gli ostaggi civili e perché Hamas smetta di sottoporre gli ostaggi a trattamenti degradanti e umilianti.

Secondo il Comitato Internazionale della Croce Rossa è impossibile, nelle condizioni attuali, condurre un’evacuazione di massa di Gaza City in modo conforme al diritto umanitario internazionale. La maggior parte degli sfollati palestinesi è già stata sfollata con la forza più volte e vive in campi improvvisati squallidi e sovraffollati, privati dei bisogni più elementari. Molti non hanno un posto sicuro dove andare o non possono andarsene perché malnutriti, malati, feriti o disabili.

“Più volte il mondo è rimasto a guardare mentre Israele continua a sfidare i principi più elementari dell’umanità. Gli Stati non devono continuare a stare a guardare mentre Israele procede con il suo sfacciato piano di annientare e prendere il pieno controllo di Gaza City, causando ulteriore spargimento di sangue, distruzione, sfollamento e sofferenza ai civili palestinesi. Erika Guevara Rosas, Amnesty International

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), al 27 agosto oltre l’86% della Striscia di Gaza si trova all’interno della zona militarizzata israeliana o è sottoposta a ordini di sfollamento. L’ultimo ordine di sfollamento per Gaza City del 26 agosto riguarda oltre 200.000 persone. L’esercito israeliano ha dato istruzioni ai residenti di recarsi nell’area di al-Mawasi, nel sud della Striscia di Gaza, ma da allora l’area è stata attaccata dalle forze israeliane e le Nazioni Unite hanno avvertito che l’area è scarsamente attrezzata per ospitare le persone, anche a causa della mancanza di acqua, delle tende sovraffollate e della mancanza di accesso alle cure mediche a causa della decimazione del settore sanitario di Gaza.

“Gli Stati membri dell’ONU riuniti all’Assemblea Generale di New York la prossima settimana devono intraprendere azioni concrete per fermare il genocidio di Israele e chiarire che le sue politiche disumane non saranno più tollerate. Israele deve interrompere immediatamente le sue operazioni a Gaza City, revocare il blocco illegale e consentire il libero flusso di aiuti verso e in tutta la Striscia di Gaza”.

“La pubblicazione di un piano postbellico apparentemente sponsorizzato dagli Stati Uniti che sfollerebbe con la forza l’intera popolazione di Gaza sottolinea l’urgente necessità per gli Stati di rispettare i loro obblighi legali per prevenire ulteriori gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra”.