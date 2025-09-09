Settembre 9, 2025

Fifa: fuori Israele dai mondiali

Amministratore02 mins

Appello pubblicato originariamente su Avaaz

Alla FIFA e alla UEFA, e a tutte le federazioni e le squadre nazionali:
“Come cittadini di tutto il mondo, vi chiediamo di sospendere Israele dalla Coppa del Mondo fino a quando il suo governo non smetterà di attaccare civili a Gaza e non rispetterà pienamente il diritto internazionale.”
Sono oltre 55mila i palestinesi morti negli ultimi 2 anni: famiglie, bambini e l’equivalente di intere squadre di atleti. Eppure, la FIFA stende il tappeto rosso a Israele.Ma succede che, a una settimana dalla partita di qualificazione ai Mondiali Italia-Israele, gli allenatori italiani prendono posizione: chiedono alla FIFA e alla UEFA di sospendere Israele dalle competizioni.

Una simile sospensione contribuirebbe a creare il vuoto intorno a Israele e passerebbe il messaggio che nessun Paese che commette un genocidio può avere un ruolo sulla scena globale.

La FIFA ha escluso la Russia dai Mondiali e dagli Europei quando ha invaso l’Ucraina. Perché in quel caso ha preso posizione, ma ora chiude un occhio sui crimini di guerra di Israele? Con milioni di voci a sostegno della petizione degli allenatori, la FIFA non avrà altra scelta che alzare il cartellino rosso.

