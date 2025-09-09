Fifa: fuori Israele dai mondiali

Appello pubblicato originariamente su Avaaz

Alla FIFA e alla UEFA, e a tutte le federazioni e le squadre nazionali:

“Come cittadini di tutto il mondo, vi chiediamo di sospendere Israele dalla Coppa del Mondo fino a quando il suo governo non smetterà di attaccare civili a Gaza e non rispetterà pienamente il diritto internazionale.”