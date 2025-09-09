Fifa: fuori Israele dai mondiali

Appello pubblicato originariamente su Avaaz
Alla FIFA e alla UEFA, e a tutte le federazioni e le squadre nazionali:
Una simile sospensione contribuirebbe a creare il vuoto intorno a Israele e passerebbe il messaggio che nessun Paese che commette un genocidio può avere un ruolo sulla scena globale.
La FIFA ha escluso la Russia dai Mondiali e dagli Europei quando ha invaso l’Ucraina. Perché in quel caso ha preso posizione, ma ora chiude un occhio sui crimini di guerra di Israele? Con milioni di voci a sostegno della petizione degli allenatori, la FIFA non avrà altra scelta che alzare il cartellino rosso.
