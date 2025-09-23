Articolo pubblicato originariamente su The Washington Post . Traduzione a cura di AssoPace Palestina
di Cate Brown, Amaya Verde e Júlia Ledur ,
Tre giorni dopo che Israele ha lanciato la sua offensiva terrestre per conquistare la città di Gaza, decine di migliaia di palestinesi si stanno spostando verso sud in cerca di una relativa sicurezza.
All’inizio dell’operazione, gli aerei militari israeliani hanno lanciato volantini invitando quasi un milione di residenti della città a evacuare lungo la strada al-Rashid, una stretta autostrada a due corsie che costeggia l’enclave.
Migliaia di volantini di carta cadono su Gaza City il 17 settembre, intimando a quasi un milione di persone di andarsene. Reuters
Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, da metà marzo più di un milione di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case, dopo che Israele ha rotto la fragile tregua con Hamas riprendendo gli attacchi su Gaza.
Secondo una dichiarazione rilasciata giovedì dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), quasi un quarto di queste persone si è spostato dal nord al sud di Gaza nell’ultimo mese.
La strada costiera per al-Mawasi presenta dei rischi. L’accesso all’acqua e al cibo è limitato.
La gente ha dovuto scegliere quali scorte portare con sé verso sud, dove la competizione per le risorse dopo mesi di blocco potrebbe diventare una questione di vita o di morte.
Le partenze sono continuate anche dopo il calar della notte, sotto i bombardamenti israeliani.
Più di 20 agenzie umanitarie hanno chiesto ai leader mondiali di intervenire e fermare l’assalto di Israele.
Le famiglie che arrivano ad al-Mawasi scoprono che lo spazio è limitato e le malattie dilagano.
Gli operatori umanitari riferiscono che le persone pagano 80 dollari solo per un posto dove piantare una tenda.
