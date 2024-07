Articolo pubblicato originariamente su Foreign Policy. Traduzione a cura di Bocche Scucite

Bezalel Smotrich mira a far fallire l’Autorità Palestinese e a consolidare il dominio israeliano.

Di David E. Rosenberg, redattore di economia ed editorialista dell’edizione inglese di Haaretz e autore di Israel’s Technology Economy.

Per Bezalel Smotrich, capo del partito israeliano di estrema destra Sionismo Religioso, questi sono tempi d’oro. Mentre il resto di Israele è preoccupato dai combattimenti a Gaza, dal destino degli ostaggi tenuti da Hamas e dal martellamento di Hezbollah nel nord del Paese, Smotrich ha realizzato il suo sogno di creare le condizioni che porteranno all’annessione di Israele alla Cisgiordania. In effetti, la guerra ha facilitato in molti modi i suoi piani.

La parola “annessione” è raramente, se non mai, pronunciata da Smotrich, che è un membro anziano del gabinetto del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Senza un briciolo di dubbio sul diritto degli ebrei, riconosciuto da Dio, alla terra tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo, egli considera la Cisgiordania non come un territorio da aggiungere allo Stato di Israele, ma come un’eredità che deve essere solo rivendicata. Come ha dichiarato al quotidiano Haaretz in un’intervista di oltre sette anni fa, uno Stato palestinese equivarrebbe a dividere Israele; assorbire la Cisgiordania in Israele è “unificazione”. Parlare di annessione della Cisgiordania da parte di Israele sarebbe come dire che il Nord stava annettendo il Sud dopo la Guerra Civile negli Stati Uniti.

In ogni caso, per Smotrich le formalità legali dell’annessione sono meno importanti della creazione delle condizioni per realizzarla. Per farlo, sta impiegando una strategia a due punte che, da un lato, prevede la modifica delle leggi e la creazione di una burocrazia favorevole ai coloni e, dall’altro, contribuisce a fomentare la violenza e l’anarchia in Cisgiordania. Come Smotrich ha indicato più volte, il segnale del processo di “unificazione” sarà il crollo dell’Autorità Palestinese (AP), che non lascerà ad Israele altra scelta se non quella di riempire il vuoto e riaffermare il controllo sull’intera Cisgiordania.

L’incarico principale di Smotrich nel governo è quello di ministro delle Finanze, una carica potente che ha utilizzato per attuare le sue politiche. Ma ha un secondo e, per i suoi scopi, ben più importante incarico, quello di ministro della Difesa, promessogli da Netanyahu al momento della formazione dell’attuale governo, alla fine del 2022. Smotrich è di fatto un ministro degli insediamenti con poteri che si estendono, in una certa misura, anche alla vita dei palestinesi della Cisgiordania.

Da quando ha conquistato il territorio nel 1967, Israele ha esercitato il controllo della Cisgiordania attraverso un’occupazione militare. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF), attraverso l’Amministrazione Civile, sono responsabili dell’amministrazione della giustizia e di altre questioni civili nel 60% della Cisgiordania non sotto la giurisdizione dell’AP. L’Amministrazione civile ha a lungo favorito gli interessi dei coloni rispetto a quelli dei palestinesi, ma ufficialmente è rimasta una parte dell’esercito e ha fatto almeno qualche sforzo per considerare le esigenze dei palestinesi. Tutto questo è cambiato nel febbraio 2023, quando è stata costituita una nuova Amministrazione per gli insediamenti con ampi poteri, tra cui l’autorità di espropriare la terra palestinese, di approvare la costruzione di abitazioni negli insediamenti, di condannare le costruzioni palestinesi come illegali e di autorizzare retroattivamente gli insediamenti costruiti senza l’approvazione del governo, popolarmente noti come “avamposti”.

In quanto ente civile, il compito dell’Amministrazione degli insediamenti è quello di promuovere gli interessi dei cittadini israeliani, ovvero dei coloni. E l’interesse principale dei coloni è accelerare il ritmo di costruzione ed espansione degli insediamenti. Inoltre, il trasferimento di autorità dai militari ai civili equivale a una tranquilla e strisciante annessione de facto. “Sarà più facile da digerire nel contesto internazionale e legale, in modo che non dicano che stiamo facendo un’annessione qui”, ha detto Smotrich nelle osservazioni trapelate da un incontro del 9 giugno con i sostenitori, pubblicate per la prima volta dal New York Times.

Nelle ultime settimane, Smotrich ha consolidato ulteriormente il suo controllo, facendo nominare Hillel Roth, un residente dell’insediamento estremista di Yitzhar, vice-capo dell’Amministrazione Civile con autorità su una serie di settori che vanno dai regolamenti edilizi alle infrastrutture idriche, dai parchi ai luoghi di balneazione pubblica all’aperto.

Il controllo dei bagni pubblici può sembrare un’attività minore, alla pari dell’accalappiamento dei cani. Ma non è così: Gran parte della contesa per il futuro della Cisgiordania riguarda la demografia – l’aumento della popolazione dei coloni – e il controllo della terra. L’Amministrazione degli insediamenti ha lo scopo di dare ai coloni gli strumenti per farlo in modo più efficace. Le sorgenti naturali che punteggiano la Cisgiordania servono sia agli agricoltori palestinesi che ai bagnanti israeliani e costituiscono uno dei tanti campi di battaglia per il controllo della terra e delle sue risorse.

Ma la campagna di Smotrich non si limita alle sottigliezze delle approvazioni urbanistiche accelerate: Ha anche usato i suoi poteri per chiudere un occhio sulle costruzioni dei coloni. Un documento ottenuto dal New York Times, che riassume una riunione di marzo del Comando centrale dell’IDF, responsabile per la Cisgiordania, avverte che l’applicazione dei regolamenti edilizi per i coloni è praticamente scomparsa da quando è stata istituita l’Amministrazione degli insediamenti; persino le ordinanze dei tribunali vengono ignorate. Meno di un decimo dei 395 casi di costruzione illegale registrati l’anno scorso ha portato all’abbattimento di un edificio, e quasi tutti riguardavano un singolo caso in un avamposto illegale, si legge nella nota. E questo probabilmente sottovaluta l’entità del problema. Poiché molti ispettori sono stati richiamati per il servizio di riserva a causa della guerra a Gaza, le sospette violazioni non vengono nemmeno indagate. I violatori, si legge nel memo, si sentono liberi di agire sapendo che non ci sono responsabilità.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu (R) e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich partecipano alla riunione settimanale del gabinetto presso il ministero della Difesa a Tel Aviv il 7 gennaio. RONEN ZVULUN / POOL / AFP

L’illegalità dei coloni in Cisgiordania non si è limitata alle costruzioni illegali. I coloni più estremisti hanno approfittato di un governo dominato dall’estrema destra e della preoccupazione dell’esercito per i combattimenti a Gaza, per impegnarsi in una vigilanza senza precedenti. L’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) ha contato 968 attacchi contro i palestinesi, con gravi atti di vandalismo e lesioni, nei mesi successivi all’inizio della guerra, il 7 ottobre 2023. Ci sono stati solo 10 casi confermati di palestinesi uccisi in questi incidenti (rispetto a più di 500 negli scontri con le forze armate), ma il ritmo è molto più veloce che in qualsiasi altro momento da quando l’OCHA ha iniziato a tenere i registri nel 2008 – e il numero reale è probabilmente più alto.

Sebbene parte della violenza dei coloni sia stata causata dalla vendetta in seguito ad attacchi palestinesi, gran parte di essa ha riguardato la terra. Soprattutto nella Valle del Giordano e nell’area a sud della città di Hebron, i coloni estremisti hanno preso il controllo di vaste aree di pascolo palestinese installando posti di blocco, erigendo recinzioni e molestando i pastori. In molti casi, intere comunità di pastori palestinesi sono state costrette ad abbandonare le loro case.

Per essere sicuri, Smotrich non ha la responsabilità di controllare la violenza dei coloni. La responsabilità è condivisa dal suo collega di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, che in qualità di ministro della Sicurezza nazionale supervisiona la polizia, e dai militari.

La polizia non ha mai fatto grandi sforzi per indagare sulla violenza dei coloni, ma sotto Ben-Gvir ogni pretesa di applicazione è stata abbandonata. Ben-Gvir ha cercato, con grande successo, di politicizzare la polizia israeliana, spingendola a reprimere i manifestanti antigovernativi e chiedendo che si facesse da parte quando gli estremisti di destra attaccano i camion che trasportano aiuti a Gaza. In Cisgiordania, le politiche di Ben-Gvir hanno dato carta bianca ai coloni violenti. Una recente inchiesta del New York Times ha rilevato che delle tre dozzine di casi esaminati dal 7 ottobre, riguardanti reati che vanno dal furto di bestiame all’aggressione, nessuno ha portato all’incriminazione di un sospetto.

Per quanto riguarda l’esercito, i soldati sono stati impegnati in combattimenti a Gaza e al confine settentrionale, oltre a reprimere la violenza palestinese in Cisgiordania. L’esercito dice di non avere gli uomini necessari per fermare i coloni vigilanti. Ma la verità è che molti dei comandanti e dei soldati delle unità militari regolari e di riserva di stanza in Cisgiordania sono solidali con i coloni; spesso sono essi stessi coloni. Inoltre, dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, circa 5.500 coloni sono stati richiamati in servizio di riserva per proteggere le loro comunità. Molti hanno approfittato delle armi e delle uniformi che gli erano state consegnate per andare oltre i loro doveri ufficiali e creare posti di blocco e attaccare i palestinesi.

Un incidente avvenuto ad aprile nei pressi della città palestinese di Aqraba fotografa l’attuale stato di illegalità. In seguito all’uccisione di un 14enne israeliano da parte dei palestinesi, i coloni si sono scatenati nella città e nell’area circostante, uccidendo due residenti (altri due sono stati uccisi successivamente). L’esercito ha inizialmente dichiarato che non c’erano soldati presenti, anche se un’inchiesta di Haaretz ha affermato che le truppe erano presenti e non sono intervenute. Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha poi emesso dei mandati di detenzione amministrativa per cinque coloni, senza processo, per periodi che vanno dai tre ai sei mesi. In risposta, Ben-Gvir ha inveito contro “la persecuzione di Gallant contro i coloni”. La polizia non ha arrestato nessuno.

Per Smotrich, tuttavia, il crollo dell’Autorità palestinese è la sua più grande priorità. Qui entra in gioco il suo lavoro di ministro delle Finanze, perché la strategia è quella di strangolare l’autorità dal punto di vista finanziario. Smotrich ha il potere di farlo perché circa il 60% delle entrate su cui l’Autorità palestinese fa affidamento per pagare gli stipendi e fornire servizi provengono da tasse doganali e altre imposte che Israele raccoglie a nome dell’Autorità, trasferendo il denaro a Ramallah ogni mese.

Da qualche tempo, Israele detraeva da questi trasferimenti di “entrate di liquidazione” il denaro che l’Autorità palestinese spendeva per sostenere le famiglie dei palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Poco dopo l’inizio della guerra a Gaza, Smotrich ha triplicato le detrazioni mensili, portandole a 600 milioni di shekel, circa il 60% del trasferimento mensile complessivo. In segno di protesta, l’Autorità palestinese si è rifiutata di accettare qualsiasi somma, costringendola a tagliare i salari dei dipendenti pubblici fino al 70%.

Alla fine di febbraio, è stata trovata una formula per salvare la faccia: la Norvegia ha accettato di mettere i fondi trattenuti in un conto vincolato, dando così all’AP una scusa per prendere i soldi ancora disponibili. Il mese scorso, tuttavia, Smotrich ha rinnovato la sua campagna di pressione, invitando Netanyahu a fermare tutti i trasferimenti e chiedendo alla Norvegia di restituire a Israele i fondi vincolati. Più di recente, ha chiesto di prendere provvedimenti contro i leader dell’Autorità palestinese, tra cui l’espulsione di coloro che non vivono legalmente in Cisgiordania, la limitazione degli spostamenti di altri e l’impedimento a viaggiare all’estero, e l’accusa per alcuni di incitamento o sostegno al terrorismo.

Smotrich non è meno determinato ad aggravare i problemi di un’economia palestinese già depressa. Questo non solo mette ulteriormente sotto pressione l’Autorità palestinese dal punto di vista finanziario, ma può anche avere l’ulteriore vantaggio di spingere i palestinesi a emigrare. A tal fine, lui e Ben-Gvir sono riusciti a bloccare gli sforzi per consentire ai circa 150.000 palestinesi della Cisgiordania che lavoravano in Israele prima del 7 ottobre di tornare al loro posto di lavoro. Per gli standard palestinesi, questi posti di lavoro sono ben retribuiti, quindi la loro improvvisa scomparsa ha un effetto eccessivo sui redditi delle famiglie e sull’economia.

Smotrich minaccia ora di infliggere un altro colpo all’economia palestinese, bloccando l’emissione di quelle che finora erano lettere di indennizzo di routine alle banche israeliane. Le lettere forniscono uno scudo legale alle istituzioni finanziarie israeliane che lavorano con le loro controparti palestinesi nel caso in cui alcuni soldi finiscano nelle mani di gruppi terroristici. Questa relazione bancaria di corrispondenza è fondamentale per l’economia palestinese, in quanto consente il flusso annuale di 10 miliardi di dollari di esportazioni e importazioni palestinesi, che passano tutte attraverso Israele. Se Smotrich agisce, metterà in ginocchio l’economia della Cisgiordania.

L’establishment della difesa si oppone alla maggior parte delle misure di Smotrich, temendo che egli stia alimentando le fiamme di un’altra intifada, o rivolta palestinese. Ma è in gran parte impotente a prevenirle finché i vertici politici non agiscono. Anche se Netanyahu volesse fermare Smotrich, ha bisogno del suo continuo sostegno per mantenere intatta la sua coalizione di governo. Il partito di Smotrich conta sette seggi nel parlamento di 120 membri. Se si ritirasse dalla coalizione, il governo di Netanyahu non avrebbe più la maggioranza.

Smotrich ha quindi una mano relativamente libera dal suo capo.

Ciò che non ha è un mandato pubblico per perseguire il suo programma. Il suo principale collegio elettorale per l’annessione è la popolazione dei coloni, che rappresenta non più del 10% del totale di Israele, e anche il suo sostegno al progetto di annessione non è certo un muro contro muro. Gran parte della popolazione dei coloni è costituita da persone che si sono trasferite in Cisgiordania per motivi economici, tra cui molte migliaia di ebrei ultraortodossi. Non si ritiene che siano fedeli all’idea di un Grande Israele. Tra la popolazione in generale, il sostegno all’annessione è tutt’altro che schiacciante: Un recente sondaggio dell’Università di Tel Aviv ha rilevato che solo il 38% degli ebrei israeliani è favorevole all’idea (e solo il 14% è molto favorevole); la maggioranza si oppone.

Anche gli elettori dell’estrema destra non sono impressionati da Smotrich, preferendo la violenza urlata di Ben-Gvir ai calcoli attenti (e spesso dietro le quinte) di Smotrich. Se le elezioni si tenessero oggi, secondo gli ultimi sondaggi, il partito Otzma Yehudit di Ben-Gvir otterrebbe nove seggi nel parlamento israeliano di 120 membri; il Sionismo religioso di Smotrich non riceverebbe abbastanza voti per entrare nella Knesset. Ma per lui l’unico voto che conta è quello del cielo, e Smotrich è sicuro di averlo.