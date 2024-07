Perché la Cisgiordania è sull’orlo del collasso economico?

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite.

Di QASSAM MUADDI

La crisi economica della Cisgiordania e l’espansione degli insediamenti israeliani sono collegati. Ecco come.

La scorsa settimana, il primo ministro dell’Autorità palestinese Muhammad Mustafa ha annunciato che il ministero delle Finanze israeliano aveva sbloccato una parte dei fondi doganali che aveva trattenuto ai palestinesi per mesi su ordine del ministro delle Finanze della linea dura, Bezalel Smotrich.

L’importo trasferito ammonta a 260 milioni di dollari, pari al denaro doganale palestinese che Israele ha raccolto per conto dell’Autorità palestinese nei mesi di aprile, maggio e giugno. Ma anche questo importo comprendeva un’importante deduzione: la quota della Striscia di Gaza nelle entrate doganali, l’assistenza sociale riservata alle famiglie dei martiri e dei prigionieri politici e i debiti dell’AP nei confronti di Israele. Nel frattempo, la Banca Mondiale ha deciso di aumentare drasticamente gli aiuti annuali all’Autorità palestinese da 70 a 300 milioni di dollari, secondo quanto annunciato dal premier Mustafa la scorsa settimana.

Il motivo di questo improvviso afflusso di denaro e dell’inversione delle misure punitive del Ministero delle Finanze israeliano contro l’Autorità palestinese è chiaro alla maggior parte degli osservatori: l’Autorità palestinese è sull’orlo di un tracollo economico. Se ciò accadrà, probabilmente si verificherà anche il crollo dell’Autorità palestinese come autorità di governo.

Le aspettative di uno scenario del genere sono state espresse sempre più spesso negli ultimi mesi, anche dalla Banca Mondiale, poiché la crisi economica in corso in Cisgiordania è stata accentuata dalle sanzioni economiche imposte da Israele all’Autorità palestinese dal 7 ottobre. Smotrich, un falco favorevole agli insediamenti, vede l’AP come un ostacolo all’obiettivo finale israeliano di espansione degli insediamenti in tutta la Cisgiordania, nonostante il coordinamento della sicurezza dell’AP con Israele.

Ma il Ministro delle Finanze di destra ha comunque accettato di alleggerire alcune delle sanzioni. Secondo una fonte diplomatica occidentale senza nome, citata da al-Araby al-Jadeed, il motivo per cui lo ha fatto è che il trasferimento faceva parte di un accordo tra Stati Uniti e Israele. Israele avrebbe sbloccato il denaro trattenuto dalla dogana e, in cambio, gli Stati Uniti avrebbero permesso a Israele di “legalizzare” quattro avamposti di insediamento israeliani nel nord della Cisgiordania (in particolare, Israele aveva già avviato questo processo di legalizzazione un anno fa sotto il governo di destra di Netanyahu). Inoltre, proprio la settimana scorsa, Israele ha annunciato il più grande accaparramento di terra palestinese in oltre 30 anni, sequestrando 1.269 ettari di terra nella regione della Valle del Giordano.

Tuttavia, anche il parziale allentamento delle restrizioni sui fondi doganali trattenuti all’Autorità palestinese non risolve la crisi economica dell’Autorità. Le sanzioni economiche israeliane hanno costretto centinaia di migliaia di dipendenti del settore pubblico palestinese a sopravvivere con stipendi ridotti o nulli per mesi e mesi, mentre Israele continua a revocare i permessi di lavoro ai circa 100.000 lavoratori palestinesi che lavoravano in Israele e negli insediamenti israeliani prima del 7 ottobre.

Queste misure hanno paralizzato il flusso di denaro in Cisgiordania, portando a un’inflazione dei prezzi e spingendo centinaia di migliaia di famiglie nella povertà.

La crisi economica è anche aggravata dalla profonda instabilità politica causata dall’incapacità dell’Autorità palestinese di proteggere i palestinesi dalle violente incursioni israeliane, dalle campagne di arresti quotidiani e dalle missioni di assassinio nei centri abitati palestinesi. Molti osservatori vedono la scritta sul muro e concludono che un crollo economico o un’esplosione politica probabilmente scuoteranno la Cisgiordania.

Cosa vuole Smotrich

“I palestinesi in Cisgiordania si aspettano il minimo indispensabile dall’Autorità palestinese: solo che sia in grado di garantire stipendi regolari e un po’ di ordine pubblico”, spiega a Mondoweiss Zayne Abudaka, economista, attivista e imprenditore palestinese. “Ma il fatto che l’Autorità palestinese dipenda così tanto da un reddito che può essere trattenuto da Israele la rende incapace di fare il minimo che ci si aspetta da lei. Questo aumenta la pressione sociale nelle strade”.

“A lungo andare, la situazione andrà fuori controllo, ma non credo che né Israele né gli Stati Uniti lasceranno cadere l’AP”, afferma Abudaka. “L’Autorità palestinese è una parte importante del sistema economico che permette di fare affari in Cisgiordania e di mantenere il controllo della sicurezza, e anche Smotrich, che trattiene i soldi della dogana, lo sa”.

Smotrich non è solo il Ministro delle Finanze. Ha anche il potere di governare i palestinesi attraverso il controllo dell’Amministrazione Civile, l’organo di governo israeliano che governa la maggior parte della Cisgiordania. La sua intenzione è quella di vedere la caduta dell’Autorità palestinese e di portare l’intera Cisgiordania sotto il dominio israeliano. Ad aprile, Smotrich ha chiesto il rovesciamento dell’Autorità palestinese, definendola “un pericolo diretto per lo Stato di Israele”. Da allora, un piano trapelato legato al ministro rivela che egli intende annettere oltre il 60% della Cisgiordania – le terre conosciute dagli accordi di Oslo come Area C – a Israele.

RAMALLAH DURANTE UNO SCIOPERO GENERALE. (FOTO: WAJED NOBANI/APA IMAGES)

Ma Abudaka ritiene che gran parte della retorica di Smotrich non sarà seguita da azioni. “Smotrich può fare grandi dichiarazioni sull’abbattimento dell’Autorità palestinese, ma alla fine, quando rilascia parte del denaro dell’Autorità palestinese e ottiene in cambio l’approvazione degli Stati Uniti per legalizzare quattro o cinque avamposti in Cisgiordania, dimostra che è esattamente ciò che stava cercando fin dall’inizio”, dice Abudaka a Mondoweiss. “Allo stesso tempo, il 20% dei palestinesi che lavoravano in Israele prima della guerra ha dichiarato di aver continuato a lavorare nei loro precedenti posti di lavoro perché Israele ha bisogno della forza lavoro palestinese per mantenere in piedi l’economia israeliana”.

Allo stesso tempo, Abudaka ritiene che lo strangolamento economico della Cisgiordania crei una pressione sociale e politica sull’AP. “Una situazione del genere può spingere l’Autorità palestinese oltre il limite”, aggiunge.

Eppure la crisi sul campo continua a crescere. Secondo un sondaggio condotto ad aprile e maggio da un think tank palestinese indipendente, il 47% dei palestinesi in Cisgiordania ha dichiarato che le loro famiglie sono state colpite in modo significativo dalla situazione economica e il 65% ha detto di averne sentito l’impatto con l’aumento dei prezzi dei generi alimentari.

Secondo Eid Abu Munshar, coordinatore di Shabab al-Kheir, un’iniziativa basata sul volontariato che distribuisce pacchi alimentari e pasti caldi alle famiglie bisognose di Hebron, “il numero di famiglie bisognose in città è passato da 120 prima della guerra a oltre 500 a luglio”.

“Durante la festa di Eid al-Adha, a metà giugno, non siamo riusciti a coprire tutte le richieste di aiuto con pacchi alimentari”, racconta Abu Munshar a Mondoweiss. “Siamo riusciti a distribuire meno di 100 pacchi alimentari degli oltre 500 previsti a causa di un forte calo delle donazioni”.

“Ci affidiamo interamente alle donazioni locali della comunità”, chiarisce. “E molti dei nostri donatori si sono trasformati essi stessi in famiglie bisognose che richiedono assistenza, soprattutto impiegati e lavoratori [governativi]”.

Tutto questo ha portato a un drastico calo della spesa in Cisgiordania, che a sua volta ha portato le imprese a soffrire. Abu Munshar conferma che i commercianti locali di Hebron “stanno lottando per mantenere la loro attività”.

“Uno dei casi è quello di una famiglia con sette figli, il cui padre era un lavoratore esperto in Israele che guadagnava abbastanza per fare una donazione alla nostra iniziativa”, continua. “Dall’inizio della guerra non ha più lavorato un solo giorno in Israele e le entrate della famiglia sono diminuite così tanto che hanno difficoltà persino a procurarsi il cibo e a pagare le spese vitali di base”.

“Un altro caso è quello di una famiglia il cui capofamiglia è un impiegato statale. Non è stato pagato regolarmente per mesi e ora non può nemmeno cercare lavori saltuari perché è stato arrestato dalle forze di occupazione, lasciando la sua famiglia senza un reddito”, ha aggiunto.

Anche i dipendenti delle forze di sicurezza dell’Autorità palestinese non sono stati risparmiati dalla crisi economica. Mondoweiss ha parlato con un dipendente delle forze di sicurezza di Ramallah, che ha chiesto di non essere nominato. “Sono mesi che faccio affidamento su lavori secondari”, dice. “E ora contiamo di più sul reddito di mia moglie, che è un’impiegata del settore privato”.

“L’unica volta nell’ultimo anno e mezzo che ho ricevuto uno stipendio pieno è stato a marzo del 2023, e per il resto dei mesi ricevo un pagamento del 50% o del 60%, e a volte dell’80%”, continua. Sulla mia busta paga c’è sempre una frase che dice che il governo mi deve il resto del denaro, che sarà pagato quando ci saranno fondi disponibili”. L’unica cosa che fa tacere i dipendenti è questa frase sulle nostre buste paga”.

Salvare lo status quo

Secondo Abudaka, “gli stipendi della PA rappresentano circa il 30% degli stipendi totali della Cisgiordania, mentre i lavoratori in Israele generano circa il 40% degli stipendi totali della Cisgiordania, rendendo questi due settori la spina dorsale dell’economia cisgiordana”.

“Questo fa sì che qualsiasi crisi del loro reddito si trasformi in una crisi generale del resto dell’economia”, spiega.

“La ragione di ciò è l’attaccamento all’economia di Israele. Si tratta di una relazione a senso unico, in cui la Cisgiordania è un mercato libero per la produzione israeliana e lo sviluppo di qualsiasi settore produttivo palestinese è molto limitato dagli accordi economici che l’AP ha firmato con Israele [negli anni ’90], principalmente il protocollo economico di Parigi”, afferma Abudaka.

Secondo Abudaka, la stessa AP si basa per il 50%-60% del suo bilancio sulla tassazione dei consumi attraverso un’IVA del 16% piuttosto che sulla tassazione del reddito, il che è un prodotto della natura del sistema politico. “Per tassare il reddito e creare una sorta di equità sarebbe necessaria una situazione politica in cui vi sia un’effettiva supervisione e responsabilità, che di per sé richiede un certo livello di partecipazione dei cittadini”, spiega Abudaka. “E questo richiede un parlamento e delle elezioni funzionanti”.

Abudaka ritiene che anche all’interno dei parametri restrittivi dei Protocolli di Parigi, l’AP avrebbe potuto investire in settori più produttivi. “Ma hanno scelto la strada più facile e hanno seguito lo status quo politico, che consiste nell’affidarsi a un’economia di consumo”, afferma.

“La soluzione a questo problema economico e sociale non è economica, ma politica: porre fine all’occupazione”, afferma Abudaka. “Aprendo lo spazio per la partecipazione dei cittadini alle decisioni economiche, o magari organizzando elezioni, si potrebbe diffondere una parte della pressione sociale”.

Ma Abudaka ritiene che il tempo sia passato per qualsiasi cambiamento strutturale sistemico dell’Autorità palestinese. “I cambiamenti strutturali avrebbero dovuto essere fatti in tempi di stabilità”, spiega. “Ma ora, l’unica cosa che si può fare è rafforzare il sistema per sopravvivere a un possibile sconvolgimento sociale”.

Il genocidio israeliano a Gaza continua senza alcuna visione di come la guerra si concluderà, generando una crisi politica in Israele che fornisce a Smotrich la copertura necessaria per divorare il resto della Cisgiordania. Gli Stati Uniti danno a Smotrich ciò che vuole in cambio di un fugace ripristino dello status quo ante economico e la Banca Mondiale può accorrere per sostenere ulteriormente il settore finanziario in Cisgiordania. Ma tutto ciò equivale a poco più di un’iniezione di morfina, che concede all’AP una tregua temporanea prima di un potenziale collasso.