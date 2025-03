Novità in libreria: SOTTO IL CIELO DI GAZA

Nasce così “𝑺𝒐𝒕𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒄𝒊𝒆𝒍𝒐 𝒅𝒊 𝑮𝒂𝒛𝒂”, un libro che raccoglie storie e memorie, ma anche puntualizzazioni giuridiche e dati statistici, accompagnati dalle preghiere di Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme. Pagine che rispondono all’urgenza di narrare quanto accaduto per 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 “𝐝𝐢𝐬𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐢” 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐞, come diceva don Tonino Bello, ed evitare che scivolino nell’oblio per essere solo ricordati come “danni collaterali”.