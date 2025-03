Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Palestinesi sfollati tornano alle loro case nel nord della Striscia di Gaza attraverso il corridoio di Netzarim, 28 gennaio 2025. (Ali Hassan/Flash90)

Migliaia di palestinesi hanno intrapreso il faticoso viaggio attraverso il corridoio centrale di Gaza, mentre gli operatori della Difesa Civile scoprono lentamente i resti umani.

Di Ruwaida Kamal Amer

Verso mezzogiorno di una domenica del dicembre 2023, Salem, il figlio 21enne di Intisar Al-Awdah, disse alla madre che avrebbe lasciato il loro rifugio ONU a Deir Al-Balah per portare delle coperte al resto della famiglia, che stava tremando nel freddo dell’inverno di Gaza. Salem non è mai tornato. Ancora oggi, sua madre non ha idea di dove sia andato o di come l’abbia perso.

Al-Awdah, 55 anni, aveva già perso il figlio di 25 anni, Khaled, nella prima settimana dell’assalto israeliano a Gaza, nell’ottobre 2023. La sua morte l’ha spinta a fuggire dalla loro casa a Gaza City per paura degli altri quattro figli. Si diressero a sud, verso Deir Al-Balah, e per i 15 mesi successivi rimasero isolati dalla loro casa a causa della presenza delle truppe israeliane nel corridoio di Netzarim.

Nel primo mese di guerra, le forze israeliane hanno occupato Netzarim – che si trova a circa cinque chilometri a sud di Gaza City e divide in due la Striscia, comprendendo più di 21 miglia quadrate del territorio di Gaza – e hanno svuotato l’area di tutti i suoi abitanti palestinesi. Israele ha poi proceduto alla costruzione di più di una dozzina di avamposti e basi militari lungo il corridoio, cementando la sua impronta militare e impedendo ai palestinesi sfollati di tornare a nord.

Durante l’assalto israeliano a Gaza, tra i gazesi circolavano storie di uccisioni indiscriminate di civili palestinesi, di sparizioni forzate e di generale illegalità nel corridoio. All’inizio, essi si riferivano colloquialmente a Netzarim come a un “asse della morte”. Un rapporto di Haaretz del dicembre 2024, basato su testimonianze di soldati in servizio attivo, ufficiali e riservisti, descriveva il corridoio come una “zona di morte” in cui i comandanti permettevano e addirittura istruivano i soldati a sparare a qualsiasi palestinese che entrasse nell’area, compresi bambini e anziani. I soldati hanno rivelato che le varie unità facevano a gara tra loro per uccidere il maggior numero di palestinesi e che le morti dei civili venivano conteggiate retroattivamente come militanti uccisi.

Frustrato e disperato, Al-Awdah ha cercato Salem ovunque, anche nei dintorni di Netzarim. “Ogni giorno andavo a cercare mio figlio”, ha detto a +972. “Ho chiesto ai giovani seduti a Al-Nuwairi [situato all’ingresso di Netzarim, sul mare] sulla spiaggia. Nessuno l’ha visto”. Al-Awdah ha contattato tutti i suoi conoscenti – compresi gli amici di suo figlio nella scuola delle Nazioni Unite dove si erano rifugiati e tutti i suoi parenti rimasti nel nord – per vedere se avevano avuto sue notizie, ma senza risultato.

Quando è arrivata la notizia del cessate il fuoco, Al-Awdah era fiduciosa. Con una maggiore libertà di movimento, poteva cercare Salem ovunque a Gaza. Tornò immediatamente a Netzarim, chiedendo al personale della Protezione Civile se avessero visto un giovane uomo con un pigiama grigio abbinato.

Dopo che Israele ha ritirato le sue truppe dal corridoio il 9 febbraio, come parte dell’accordo di cessate il fuoco, Al-Awdah è stata raggiunta da molti altri genitori alla ricerca dei loro figli scomparsi. Spera che il suo peggior sospetto che Salem sia stato ucciso dall’esercito israeliano sia sbagliato, ma è l’incertezza che preoccupa maggiormente Al-Awdah. “Le madri che sono riuscite a trovare i corpi dei loro figli e ad abbracciarli sono fortunate”, ha detto. “Almeno conoscono il loro destino e hanno avuto la possibilità di seppellirli”.

L’area era completamente cambiata

Netzarim prende il nome da un insediamento israeliano smantellato durante il cosiddetto “disimpegno” di Israele dalla Striscia nel 2005, sotto l’allora primo ministro Ariel Sharon. Negli ultimi due decenni, l’area è rimasta prevalentemente agricola, con una serie di edifici residenziali e scuole distinte – tra cui una sede dell’Università di Al-Azhar nell’area di Mughraqa, che si trova sul perimetro del corridoio.

La sede universitaria, insieme alla maggior parte delle strutture della zona, è stata completamente demolita dagli attacchi aerei israeliani durante i primi mesi di guerra. Il giornalista Osama Al-Kahlout ha descritto a +972 la scena a Netzarim dopo il ritiro dell’esercito israeliano come “dolorosa e tragica”. Una volta un grande cartello con la scritta “Gaza vi dà il benvenuto” salutava i palestinesi che attraversavano la zona. Ora è vistosamente assente. “Gli edifici sono completamente distrutti e i terreni agricoli sono stati spazzati via”, ha osservato. “Non ci sono più punti di riferimento”.

Uno di questi punti di riferimento era il Palazzo Sawafiri, un moderno edificio residenziale situato direttamente sull’incrocio di Netzarim e che ospitava 20 membri degli Al-Sawafiris, una famiglia gazanese di spicco nel commercio di mangimi per animali. Costruito solo tre anni fa, il complesso è costato alla famiglia circa 2 milioni di dollari.

“Speravamo di trovare qualche resto del palazzo”, ha raccontato a +972 Adi Al-Sawafiri, 25 anni. “Purtroppo è stato trasformato in un cumulo di macerie. Non c’è alcuna indicazione che ci sia mai stato un edificio lì. Siamo rimasti scioccati dalla distruzione – non riesco a trovare le parole per esprimere i miei sentimenti”. Anche le fabbriche di mangimi per pollame adiacenti al palazzo sono state distrutte.

Questi sentimenti di shock e disperazione erano diffusi tra le migliaia di gazesi che sono passati per Netzarim mentre tornavano a nord, dopo il ritiro dell’esercito israeliano. Alcuni sono rimasti seduti nelle loro auto per un tempo compreso tra le cinque e le otto ore, in attesa che gli addetti alla sicurezza egiziani, americani e qatarioti ispezionassero ogni veicolo che passava per il corridoio.

Tala Imad, una 23enne di Gaza City sfollata ad Al-Mawasi, nel sud, era tra la folla che ha attraversato Netzarim dopo il ritiro delle forze israeliane dall’area. Il 10 febbraio, lei e la sua famiglia hanno smontato la loro tenda, impacchettato le loro cose e lasciato Al-Mawasi. La famiglia di Imad ha deciso di andare direttamente a casa dei parenti nel campo profughi di Al-Shati, nel nord di Gaza, dopo aver appreso dai parenti che la loro casa – parte di un edificio di sei piani nel quartiere di Tel Al-Hawa, a sud di Gaza City – era stata completamente distrutta nel gennaio 2024.

Da Al-Mawasi sono confluiti in Salah Al-Din Street, la principale arteria nord-sud di Gaza. Dopo alcune ore di guida, durante le quali Imad si è addormentato a intermittenza, hanno finalmente raggiunto Wadi Gaza, una striscia di zone umide che segna il punto più meridionale del Corridoio Netzarim. “La distruzione ha cominciato a diventare visibile”, ha ricordato Imad. “Su entrambi i lati di Salah Al-Din Street, c’erano vaste aree agricole. Non ne è rimasto nulla”.

Una volta raggiunto il bordo del corridoio, Imad ha continuato: “Ogni auto ha impiegato circa un quarto d’ora per essere perquisita. Tutti erano stanchi per l’attesa”. E mentre altre famiglie nelle auto davanti a loro chiacchieravano con gli agenti egiziani, Imad ha detto di non averne la forza.

“Ero sotto shock, soprattutto quando ho notato che mancava il cartello ‘Gaza Welcomes You’”, ha detto. Il buio è calato mentre continuavano ad attraversare l’area di Netzarim. “Mi sembrava di essere in una città fantasma. Non c’era illuminazione. Le macerie e il grande vuoto erano dolorosi”.

Il padre di Imad ha ricordato un’autofficina della zona che, insieme a quasi tutto il resto, era stata rasa al suolo. Il proprietario e i suoi figli, che producevano anche porte da garage in ferro, lo avevano salvato in diverse occasioni quando la sua auto si era rotta mentre viaggiava verso sud. Oltre a perdere la casa, che si trovava sopra la loro attività, la famiglia aveva perso la sua unica fonte di reddito.

Alcuni amici di Imad che erano tornati a nord in precedenza le avevano spiegato che una serie di nuove strade costruite da Israele durante l’occupazione di Netzarim avrebbero condotto la famiglia a nord, ma la distruzione l’aveva completamente disorientata e non era riuscita a trovarle. “L’area era completamente cambiata: prima era una strada asfaltata facile da percorrere, ma si era trasformata in una strada sconnessa di macerie”, ha spiegato Imad.

Dopo circa otto ore di guida, Imad e la sua famiglia hanno finalmente raggiunto i loro parenti nel campo di Al-Shati. Nonostante la devastazione del nord di Gaza, ora hanno intenzione di rimanere lì; attraversare Netzarim è stata un’esperienza che non vogliono ripetere, e il sud rimane macchiato dal ricordo del loro sfollamento.

Corpi non identificati

Come la famiglia Imad, Salem Awad ha lasciato la sua tenda ad Al-Mawasi non appena l’esercito israeliano si è ritirato da Netzarim ed è partito da solo per il quartiere Zeitoun di Gaza City. Non appena ha verificato che la sua casa era ancora in piedi, il 37enne, padre di quattro figli, è tornato alla sua tenda, ha fatto i bagagli e ha intrapreso il viaggio verso casa con la moglie e i figli.

Passare attraverso Netzarim è stata una prova traumatizzante per i figli di Awad. “Quando ci siamo avvicinati agli egiziani che stavano perquisendo e ispezionando le auto, mio figlio di 5 anni, Ghaith, aveva paura; ha chiuso gli occhi e si è rifiutato di guardarli”, ha raccontato Awad.

Awad ha spiegato al confuso funzionario della sicurezza egiziana che suo figlio aveva paura dei soldati israeliani e pensava di esserlo anche lui. “L’uomo egiziano ha cercato di giocare con lui e di ridere, ma Ghaith è rimasto spaventato e non gli ha parlato”, ha detto Awad.

In passato, Netzarim era un’area non rilevante, con strade chiaramente asfaltate. Oggi, anche settimane dopo il ritiro israeliano, rimane una morsa che limita la mobilità palestinese tra le due metà della Striscia. Awad, che è rimasto a Gaza City con la sua famiglia, ha raccontato a +972 che i palestinesi sono costretti ad affidarsi ai consigli del passaparola per orientarsi tra i checkpoint e le strade sterrate di Netzarim. “Tutti chiedono: c’è molto traffico? La barriera permette un passaggio veloce o ci vuole tempo? Purtroppo è un grosso problema e non c’è più la facilità di movimento di prima della guerra”.

Quando Awad ha attraversato Netzarim per la seconda volta con la sua famiglia, ha ricordato una donna che piangeva al posto di blocco. “Ha chiesto alle [autorità] se poteva avvicinarsi a Netzarim perché stava cercando suo figlio da tre mesi”, ha spiegato. “In quel momento mia moglie ha pianto per quella donna. Guardando la distruzione e le perdite intorno a me, mi sono sentito come se la guerra fosse appena iniziata”.

A quasi un mese dal ritiro di Israele dal corridoio, anche Al-Awdah non ha ancora trovato suo figlio. Il giornalista Al-Kahlout e altri soccorritori hanno trovato scheletri di gazani uccisi nell’area. “Non conosciamo il motivo della loro uccisione”, ha detto. “Sono stati uccisi dopo essere stati sfollati dal nord al sud? O mentre cercavano di tornare a nord? O erano prigionieri che l’esercito israeliano ha ucciso lì?”.

Dal 9 febbraio, il dottor Mohammed Al-Mughair, ufficiale della Difesa civile palestinese, ha trovato i resti di almeno 10 persone nelle vicinanze di Netzarim. Lui e i suoi colleghi hanno cercato, senza successo, di identificarle in base ai loro effetti personali. “Abbiamo trovato vari oggetti con ogni corpo – uno dei quali era decomposto – tra cui vestiti e chiavi di casa”, ha spiegato. “Li abbiamo pubblicati sui social media, sperando che qualcuno li riconosca”.

Molti gazawi, ha detto Al-Mughair a +972, hanno cercato di sapere dove si trovano i loro parenti, ma la Protezione Civile ha iniziato a cercare i dispersi solo a Netzarim. “Non siamo riusciti a raggiungere le aree orientali di Netzarim a causa della continua presenza dell’esercito [in una zona cuscinetto allargata], e siamo ancora in attesa di aiuti urgenti [da parte di gruppi di soccorso internazionali] per aiutarci”, ha osservato. “È una situazione molto difficile e triste”.