Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham fotografati agli Academy Awards di Los Angeles dopo che il loro film “No Other Land” ha vinto l’Oscar per il miglior documentario, il 2 marzo 2025. (Jordan Strauss/AP)

Di Samah Salaime

Mentre alcuni hanno accusato il film vincitore dell’Oscar di normalizzazione, i leader e gli attivisti di Masafer Yatta sono incrollabili nel loro sostegno alla resistenza congiunta.

Il contraccolpo è stato inevitabile. Non appena i registi Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal e Rachel Szor hanno accettato l’Oscar per il miglior documentario per il loro film “No Other Land” – che racconta la storia della pulizia etnica in corso da parte di Israele nella regione di Masafer Yatta nella Cisgiordania occupata, comprese le comunità di Basel e Hamdan – sono iniziati gli attacchi.

Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar ha accusato il film di “diffamazione” e di “distorsione dell’immagine di Israele”, invitando le sale cinematografiche israeliane a non proiettarlo. Molti media israeliani si sono affrettati a denunciare il film come “propaganda” o “peggio di una menzogna”, mentre i registi hanno ricevuto una valanga di odio velenoso sui social media.

Ci siamo abituati a questo livello di cecità sionista da parte di politici, giornalisti e cittadini israeliani, soprattutto dopo che Yuval e Basel hanno affrontato un vilipendio simile in seguito ai loro discorsi di accettazione alla Berlinale 2024. Ciò che molti di noi non avevano previsto, tuttavia, era la gravità del contraccolpo da parte di alcuni attivisti, organizzazioni e influencer pro-palestinesi.

I critici hanno accusato Yuval e Rachel, i due registi israeliani, di fingere solidarietà con i palestinesi mentre in realtà promuovono una forma più sottile di “sionismo liberale”. Yuval, in particolare, è stato criticato per aver osato condannare l’attacco di Hamas del 7 ottobre nel suo breve discorso e per aver affermato che i nostri destini di israeliani e palestinesi sono intrecciati, nonché per non aver usato la parola “genocidio” nel denunciare l’attacco di Israele a Gaza – di cui lui stesso ha esposto molti aspetti. Pur congratulandosi con i registi palestinesi, alcuni hanno accusato il film di offrire una narrazione appetibile che in qualche modo assolve Israele dai suoi crimini.

Poi è arrivata la dichiarazione ufficiale della Campagna palestinese per il boicottaggio accademico e culturale di Israele (PACBI), un braccio del movimento BDS, che ha dichiarato che il film “viola certamente” le sue linee guida sull’anti-normalizzazione.

Ho letto la dichiarazione più volte sia in inglese che in arabo. È esitante, contorta e poco chiara – il che, a mio avviso, è segno che il movimento stesso ha faticato a determinare se il film soddisfa i suoi criteri di anti-normalizzazione: che la parte israeliana di qualsiasi progetto congiunto come questo deve affermare la propria opposizione all’occupazione e all’apartheid e il proprio sostegno al diritto al ritorno dei palestinesi, e che l’attività congiunta stessa deve costituire una forma di co-resistenza contro il regime israeliano.

“No Other Land” è, infatti, un caso esemplare di co-resistenza. I registi hanno dichiarato esplicitamente le loro opinioni su tutte le piattaforme a loro disposizione, mentre il film documenta e incarna un superbo esempio di questa lotta sul campo.

La minuziosa catena di argomentazioni della dichiarazione – il fatto che alcuni dei registi non abbiano usato la parola “genocidio” o che parte dei finanziamenti del film provengano da un’organizzazione che, in una precedente versione di molti anni fa, aveva ricevuto finanziamenti dal governo israeliano – non è né convincente né rilevante. Non giustifica il boicottaggio di un film così importante, la cui vittoria agli Oscar rappresenta un’enorme pietra miliare nella lotta palestinese.

Di conseguenza, molti accademici, attivisti, scrittori e artisti palestinesi hanno criticato la dichiarazione del PACBI come distaccata e ingiusta. Hanno avvertito del danno che una simile dichiarazione infligge al campo della resistenza nonviolenta e a gran parte dell’opposizione all’occupazione, sia da parte dei palestinesi che degli israeliani di sinistra.

Ammetto che coloro che si rifiutano di celebrare la vittoria di “No Other Land” hanno ragione su una cosa, anche se non ha nulla a che fare con il film stesso o con le posizioni politiche dei suoi registi: l’industria cinematografica, in particolare negli Stati Uniti, apre la porta alla narrazione palestinese solo quando coinvolge un partner israeliano. Si tratta di una realtà di lunga data che precede questo film e che deve essere contestata e criticata. Tuttavia, a questo proposito, il PACBI non ha detto cosa si aspetta esattamente che facciamo: intendiamo forse non fare film o boicottare tutta Hollywood e i suoi premi?

Per tagliare il rumore di questo dibattito disordinato e tossico, ho deciso di vedere cosa hanno da dire sul film e sulle polemiche che ha suscitato coloro che vivono a Masafer Yatta – i cui villaggi sono quotidianamente saccheggiati da coloni, soldati e bulldozer israeliani. Ma dobbiamo anche ricordare che Basel, il protagonista del film, è il vero proprietario di questa narrazione e ha tutto il diritto di esprimersi nel modo che ritiene più opportuno e di scegliere con chi collaborare nella lotta della sua comunità per rimanere nella propria terra; questa, dopo tutto, è l’essenza della libertà che noi, come palestinesi oppressi, desideriamo disperatamente.

Mi vergogno di tutti questi critici

“Non so di cosa stiano parlando quelli del BDS”, ha dichiarato a +972 Jihad Al-Nawaja, capo del consiglio del villaggio di Susiya. “Cosa vogliono da noi? Voglio che mi citiate parola per parola: vi giuro che dopo molti anni di lotta, scontri, arresti, pestaggi e demolizioni, so – non penso, so – che senza persone come Yuval e attivisti ebrei da Israele e da tutto il mondo, metà delle terre di Masafer Yatta sarebbero già state confiscate e rase al suolo. La nostra stabilità qui è merito del loro aiuto.

“Per quanto mi riguarda, Yuval è molto più palestinese della maggior parte di questi commentatori online che lo attaccano: è palestinese fino al midollo”, ha continuato Al-Nawaja. È ebreo e israeliano, ma capisce esattamente cosa sta succedendo qui proprio come me, e ha scelto di stare dalla nostra parte”. Yuval e decine di persone come lui hanno vissuto con noi, hanno mangiato con noi, hanno dormito nelle nostre case e hanno affrontato soldati e coloni al nostro fianco ogni singolo giorno. Invito tutti i critici a spegnere i loro condizionatori d’aria, a salire su un’auto e a venire a vivere qui con noi per una sola settimana. Poi vediamo se mi chiederanno ancora di boicottare il film”.

Tariq Hathaleen, un attivista del villaggio di Umm Al-Khair, ha spiegato: “Tutto ciò che rappresentiamo qui è in pericolo. Abbiamo subito attacchi quotidiani da parte dei coloni. La sera stessa in cui tutto il mondo parlava della vittoria dell’Oscar di [“No Other Land”], i coloni si sono organizzati e sono venuti a vendicarsi. A tutti coloro che stanno esaminando la legittimità della nostra lotta, dico: prendete le vostre dichiarazioni, trasformatele in succo, bevetelo e calmatevi.

“Personalmente sono stata attiva in questa lotta per più di due decenni”, ha continuato Hathaleen. “Dopo aver riflettuto e discusso a lungo, abbiamo deciso allora che avremmo accolto tutti i sostenitori che si sarebbero identificati con noi sul campo. Vent’anni fa sono venuti gruppi da Israele e dall’estero, e io li ho accompagnati. Per me sono una forza a cui non posso rinunciare. In tutti questi anni, abbiamo sentito le accuse del movimento di boicottaggio contro di noi – ce lo aspettavamo”.

Hathaleen ritiene che la stragrande maggioranza dei residenti della zona sostenga ancora la decisione di accogliere gli attivisti israeliani nella co-resistenza, soprattutto ora che la comunità si sente più vulnerabile che mai. Pensa anche che la denuncia del movimento BDS abbia un elemento di classe e faccia parte di una lotta per la proprietà narrativa.

“I palestinesi della diaspora, pur essendo la terza generazione della Nakba, vivono con i privilegi che i Paesi occidentali concedono loro”, ha detto Hathaleen. “Sono istruiti e multilingue. Accanto a loro ci sono ricchi intellettuali nelle principali città della Cisgiordania che credono di sapere di cosa ha bisogno la lotta palestinese. E poi, con questo film, improvvisamente un gruppo di persone semplici – contadini e pastori, studenti e lavoratori – è riuscito a raggiungere il palcoscenico del mondo con un unico film documentario. Credetemi, se uno di loro avesse iniziato il film e ci avesse lavorato, non avremmo sentito queste voci [che invitano a boicottare il film] e staremmo festeggiando la sua proiezione a Ramallah”.

Per Nidal Younis, capo del consiglio del villaggio di Masafer Yatta, il successo di “No Other Land” agli Oscar non dovrebbe essere solo celebrato, ma usato “come leva per fare più luce su ciò che sta accadendo a Masafer Yatta e in tutta la Palestina”. Nella realtà attuale, con la violenza dei coloni e gli attacchi quotidiani alle nostre comunità, insieme al declino morale della società israeliana, questo film è un grido molto forte contro l’oppressione e l’ingiustizia. Nessun film può portare alla giustizia storica per il nostro popolo, ma è uno dei mezzi disponibili nella nostra lotta e deve essere utilizzato nei nostri sforzi internazionali”.

Riguardo alla dichiarazione del PACBI contro il film, Younis ha dichiarato a +972: “Rispetto le critiche: Io stesso penso che il film chieda giustizia all’interno del regime de facto [esistente], e non lo accetto. Ma i pro superano i contro e il film non dovrebbe essere boicottato. Racconta la nostra storia, la storia dei palestinesi – non c’è nessuna storia israeliana. Yuval è un vero partner, così come tutti gli attivisti internazionali ed ebrei che dormono a Masafer Yatta e ci difendono dagli attacchi dei coloni e dell’esercito”.

Un attivista e insegnante palestinese, la cui casa è stata demolita più volte da Israele, e che ha chiesto l’anonimato, ha dichiarato: “Onestamente, sono stanco di tutte le critiche da parte di persone che non sanno chi siamo o come sopravviviamo qui, eppure ci danno lezioni su cosa fare e come raccontare la nostra storia. Sono incredibilmente orgoglioso di Basel e Yuval per aver realizzato questo film.

“La nostra lotta va avanti da [decenni]. Siamo dimenticati qui nelle caverne e nessuno se ne preoccupa. Senza questo film, chi saprebbe dove sono Umm Al-Khair o Susiya, o quale sia la loro storia? Sto per cucinare un pasto Iftar per tutti gli attivisti ebrei, cristiani e musulmani che vivono qui con noi. Invito chiunque a passare una sola notte qui al freddo con loro. Forse i coloni ci attaccheranno prima dell’alba e avremo bisogno del loro aiuto”.

Un altro attivista di un altro villaggio, che ha chiesto l’anonimato, ha aggiunto: “Mi vergogno di tutti questi critici e aggressori. Invece di sostenere Yuval e Basel e contribuire alla nostra lotta, anche solo con parole online, è questo che scelgono di fare? Farci la predica e dirci come dovrebbe essere la lotta dei palestinesi? Questo film ha fatto luce sulla nostra realtà in un modo che nessun politico palestinese in giacca e cravatta, che parla più lingue, ha mai osato fare. Non conosco una sola persona a Masafer Yatta che non lo sostenga.

“C’è differenza tra un sionista e un ebreo, tra un colono e un israeliano di sinistra che si oppone all’occupazione. Non posso semplicemente metterli tutti nella stessa categoria. E se la gente critica Basilea per aver fatto un film con un israeliano, invito qualsiasi palestinese che voglia fare un film – anche solo un video su TikTok, non un film da Oscar – a venire qui. Noi li aiuteremo. La cosa più importante è continuare ad alzare la voce”.

La paura di un futuro diverso

Per certi versi, capisco i critici che si convincono di contribuire alla lotta attraverso i social media. L’attivismo online è necessario per rafforzare la nostra lotta e per garantire che la storia palestinese sia ascoltata da milioni di persone in tutto il mondo. Ma oltre a questo, abbiamo anche bisogno di persone come Yuval, Rachel e le decine di attivisti sul campo che stanno settimana dopo settimana con la gente del posto nei loro villaggi e mettono a rischio le loro stesse vite. Come ha detto un residente con cui ho parlato: “Non vuoi venire? Bene. Ma non attaccate chi è qui con noi. Parlare è la cosa più semplice ed economica da fare. Chi non riesce a raggiungere l’uva più alta dirà che è acida”.

Posso anche capire come la disperazione si sia impossessata di molti palestinesi in tutto il mondo, in mezzo al trauma continuo della nuova Nakba che Israele ha inflitto a Gaza, e che sia difficile vedere una luce alla fine del tunnel. In questa oscurità, un film faticosamente realizzato da partner israeliani e palestinesi in lotta, che si trovano fianco a fianco su un palco e insistono nel sognare un futuro diverso, può sembrare spaventoso. Mentre sprofondare nella disperazione offre una sorta di sollievo mentale dal peso della nostra realtà attuale, aspirare a un futuro di pace è diventato un atto di coraggio che porta con sé una chiamata all’azione. E non tutti possono o osano agire: andare a Masafer Yatta e stare a braccetto con i residenti contro il loro sradicamento.

L’immagine di un’autentica partnership palestinese-israeliana contro l’occupazione e l’apartheid è estremamente rara al giorno d’oggi. È qualcosa che si suppone debba essere nascosto o soppresso. Dopo tutto, la forza trainante dell’aggressione israeliana a Gaza e la corrente dominante nella società israeliana è l’idea che “o noi o loro” – e come abbiamo visto nelle reazioni al film, questo sentimento sta crescendo anche tra i palestinesi.

Eppure, ecco un gruppo di giovani israeliani e palestinesi che dimostrano al mondo che questa collaborazione esiste davvero. Allo stesso tempo, stanno dimostrando ai palestinesi che ci sono israeliani ed ebrei che non alzano i fucili contro di loro, ma che invece stanno davanti ai fucili, al loro fianco, proteggendoli con i loro stessi corpi.

In questo momento abbiamo voglia di bianco e nero, di bene e di male. L’immagine dei quattro registi in piedi sul palco insieme non ci piace, perché ci costringe a immaginare la possibilità di un futuro con gli israeliani, libero dall’occupazione, dalla violenza genocida e dalla supremazia ebraica. Ecco perché alcuni sentono il bisogno di privare questa immagine di legittimità, minando le fondamenta di questa partnership utilizzando gli strumenti più accessibili a loro disposizione: test di purezza morale, certificazioni kosher BDS, mettendo in dubbio le intenzioni dei singoli, mettendo in dubbio l’intelligenza delle persone coinvolte e cercando ovunque “finanziamenti sionisti” che avrebbero sostenuto il film – anche se, in questo caso, semplicemente non esistono.

È più chiaro che mai che questa sanguinosa lotta di dominazione e resistenza in cui siamo nati ha danneggiato la capacità di tutti noi – palestinesi ed ebrei, in Israele e all’estero – di empatizzare, provare compassione e identificarsi gli uni con gli altri, ostacolando la nostra capacità di vedere gli alleati per quello che sono. In questo stato di menomazione collettiva, molti di noi non possono nemmeno festeggiare un documentario palestinese che vince il più importante premio del genere.