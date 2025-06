Preghiere dalla Palestina: Ancora strage del pane

ANCORA STRAGE DEL PANE 4 Giugno 2025

Secondo anno di guerra, 236° giorno (La guerra è ripresa a Gaza il 18 marzo. In Cisgiordania e Gerusalemme, aumenta la violenza militare e l’esercito israeliano inizia a demolire i campi profughi)

“O Dio ascolta la mia preghiera. Non nasconderti quando ti invoco.

Sono turbato dall’aggressione dei malvagi” (Sal 55, 1)

Signore, hai visto fino a dove può arrivare la crudeltà degli uomini? Guardano arrivare da lontano le folle disperate e come ad animali in gabbia dicono loro: correte là e per i primi che arrivano ci sarà qualcosa da mangiare.

E poi sparano sugli affamati, in fila per un pezzo di pane. E tanti li uccidono. Ma sono tuoi figli, Signore! Tutti creati a tua immagine.

Signore, vieni a liberarci dalla fossa di morte. In questi giorni, in attesa della Pentecoste, ti supplico dalla tua Terra santa: manda il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra!

Veglia su di noi e dì tu una parola di vita perchè gli uomini della morte si fermino. Signore, abbi pietà per i nostri piccoli.

Siamo maltrattati, perseguitati, affamati. Lasciati in preda alla morte. In ogni momento possiamo morire.

“Ascolta la mia preghiera. Non nasconderti quanto ti invoco”. Noi non meritiamo nulla, ma per il tuo amore, ascoltaci: liberaci dalla morte.

In attesa di salvezza aspettiamo, piangiamo, consoliamo i disperati. Non si possono immaginare 50.000 uccisi e migliaia ancora sotto le macerie…

Gli uomini ci promettono cibo ma invece di pane ci lanciano proiettili che ci fanno a pezzi.

Tu Signore, abbi pietà. Manda il tuo Spirito, cambia la faccia della nostra terra. Cambia i cuori degli uomini.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 4 Giugno 2025