Preghiere dalla Palestina: I PICCOLI HANNO ROTTO IL BLOCCO NAVALE

I PICCOLI HANNO ROTTO IL BLOCCO NAVALE

I grandi vogliono imporsi sulle moltitudini

“Nella loro angoscia hanno gridato al Signore, e lui li ha tirato fuori dalla tribolazione” (Salmo 106, 13)

Grazie, Signore, perché tanti Paesi del mondo stanno resistendo ai pochi potenti che vogliono imporsi con la forza sulle moltitudini.

I grandi stanno affamando il nostro popolo impedendo agli aiuti di entrare a Gaza. Ma i piccoli hanno rotto il blocco illegale e hanno rischiato la vita per portare il cibo agli affamati.

Signore, alza la tua mano, manifesta la tua potenza e scaccia gli spiriti maligni dalla terra santa! Pietà, Signore.

Loro continuano a dichiararlo, Signore. I “forti” di questa terra vogliono lo sterminio e sembrano avere l’ultima parola.

E mentre continuano ad ucciderci nella Striscia, discutono e rimandano anche il cessate il fuoco. Le loro intenzioni non sono ancora sincere, Signore.

Raddrizza tu i cuori malvagi e restituiscici la vita a Gaza. Signore,

Sembra che i negoziati si avvicinino all’accordo ma poi si allontanano perché prevale ancora la volontà di morte. Domina in loro la volontà di sterminarci. Abbi pietà.

Signore, noi crediamo in te, qualunque cosa facciano gli uomini. Solo tu sei il potente, tu sei l’amore.

I partigiani della morte sembrano essere i più forti. Signore, li lascerai vincere, seminare la morte e costruire sul cimitero di Gaza?

Ma il mondo finalmente ha capito bene che vogliono far scomparire due milioni e mezzo di uomini, donne e bambini dalla faccia della terra.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 7 Ottobre 2025

Tutte le preghiere quotidiane sono scaricabili dal sito www.bocchescucite.org