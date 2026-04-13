Rapporto ONU sulla situazione umanitaria in Palestina | 10 aprile 2026

Articolo pubblicato originariamente sul sito dell’OCHA. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Nella parte settentrionale della Cisgiordania, le forze israeliane hanno prorogato di due mesi un ordine militare che prolunga ulteriormente lo sfollamento di oltre 33.000 persone da tre campi profughi, iniziato nel gennaio 2025.

Altri 5.700 palestinesi sono stati sfollati a causa degli attacchi dei coloni e delle restrizioni di accesso dal gennaio 2023.

La violenza dei coloni israeliani si è ulteriormente intensificata, con marzo che ha registrato il numero più alto di palestinesi feriti da coloni israeliani negli ultimi 20 anni.

Tra il 31 marzo e il 5 aprile, l’ingresso di rifornimenti autorizzati a Gaza è stato ostacolato dalla ridotta apertura di Kerem Shalom, dalla minore capacità di scansione ad Ashdod, dai ritardi doganali e da altre interruzioni della catena di approvvigionamento.

In metà dei centri di accoglienza di Gaza si registrano casi di malattie della pelle, mentre nell’80% dei centri si osserva una frequente presenza di roditori e parassiti.

Si prevede che la grave carenza di olio lubrificante per i generatori elettrici diesel provocherà una diminuzione della produzione di acqua potabile e per uso domestico.

Panoramica

In tutto il Territorio palestinese occupato, la popolazione continua a essere esposta a livelli elevati di violenza e a politiche restrittive, che causano vittime e danni materiali, prolungano gli sfollamenti già in atto, ne provocano di nuovi e aggravano le necessità umanitarie. Allo stesso tempo, gli sforzi dei partner umanitari volti a rispondere ai bisogni della popolazione continuano a essere ostacolati.

Cisgiordania

Il 31 marzo, le forze israeliane hanno prorogato fino al 31 maggio 2026 un ordine militare intitolato «Restrizioni alla circolazione e al traffico» per i campi profughi di Tulkarem, Nur Shams e Jenin e i quartieri circostanti. L’ordine designa delle “aree di chiusura”, dove l’ingresso e l’uscita sono vietati senza un permesso rilasciato dal comandante militare israeliano o da un funzionario autorizzato; tali permessi possono essere personali o generali e limitati per area, orario, scopo o percorso. La proroga di queste restrizioni alla circolazione avviene sullo sfondo di un’operazione prolungata nella Cisgiordania settentrionale che ha generato quella che è diventata la crisi di sfollamento più lunga e più vasta in Cisgiordania dal 1967. Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), dal gennaio 2025 le operazioni delle forze israeliane nei campi profughi e nelle aree circostanti hanno causato lo sfollamento di oltre 33.360 profughi palestinesi.

Tra il 31 marzo e il 6 aprile, soldati o coloni israeliani hanno ferito 50 palestinesi, tra cui 10 bambini e cinque donne, in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est: 27 sono stati feriti dalle forze israeliane e 23 dai coloni israeliani. Del totale, circa il 70% (36) è rimasto ferito durante attacchi dei coloni, mentre il restante 30% lo è stato principalmente durante le incursioni delle forze israeliane nelle comunità palestinesi.

Tra il 31 marzo e il 6 aprile, si sono verificati almeno 47 attacchi di coloni israeliani contro palestinesi in 36 comunità della Cisgiordania, causando vittime, danni alla proprietà o entrambi. La maggior parte degli incidenti è stata registrata nel governatorato di Ramallah (14), seguito dai governatorati di Nablus (10) e Tubas (7). Questi attacchi hanno comportato incendi dolosi, lanci di pietre, aggressioni fisiche e atti di vandalismo contro abitazioni e mezzi di sussistenza, causando il ferimento di 36 palestinesi (di cui 23 per mano di coloni israeliani e 13 per mano delle forze israeliane) e danni a oltre 250 alberi e alberelli di proprietà palestinese, sette abitazioni, cinque strutture zootecniche e agricole, infrastrutture chiave, comprese le reti idriche ed elettriche, e almeno 20 veicoli di proprietà palestinese.

Nel 2026, la violenza e le politiche e pratiche coercitive da parte delle forze israeliane e dei coloni nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, sono rimaste elevate. Nel corso del 2026 sono stati documentati oltre 580 attacchi da parte dei coloni che hanno causato vittime, danni materiali o entrambi in più di 190 comunità, inclusi almeno 47 attacchi in 36 comunità tra il 31 marzo e il 6 aprile. Anche gli sfollamenti legati alla violenza dei coloni e alle restrizioni di accesso hanno subito un forte aumento nel 2026. Al 6 aprile, più di 1.800 palestinesi sono stati sfollati, oltre il 60% dei quali nella Valle del Giordano, superando il numero totale di persone sfollate a causa della violenza dei coloni in tutto il 2025.

Inoltre, dal 1° gennaio 2026, a Gerusalemme Est sono state demolite 79 strutture di proprietà palestinese, causando lo sfollamento di 30 nuclei familiari per un totale di 142 persone, tra cui 72 bambini. Quasi la metà (36 su 79) sono state demolite dai proprietari stessi.

In risposta ai danni alle proprietà e agli sfollamenti, i partner del settore alloggi hanno continuato a rispondere alle esigenze urgenti di alloggio nelle comunità colpite. Secondo il Cluster Alloggi, durante la scorsa settimana, 573 persone provenienti da 107 nuclei familiari hanno ricevuto assistenza in termini di alloggi e articoli non alimentari (NFI). Ciò ha incluso la distribuzione di 527 kit (come biancheria da letto, tende, set da cucina e abbigliamento) a 22 nuclei familiari, alloggi per tre nuclei familiari e riparazioni di entità da lieve a moderata per sei nuclei familiari.

A seguito dei ripetuti attacchi dei coloni che hanno causato danni alle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie, i partner hanno continuato a rispondere alle esigenze emergenti nelle comunità colpite. Secondo il Cluster Acqua, Servizi Igienico-Sanitari e Igiene (WASH), 10 partner hanno sostenuto 73 comunità nel mese di marzo, raggiungendo circa 29.500 persone con kit igienici, distribuzione di cisterne d’acqua, trasporto di acqua con autocisterne, rimozione delle acque reflue e costruzione o ripristino di reti idriche, cisterne e latrine.

Il numero di feriti in seguito agli attacchi dei coloni è aumentato vertiginosamente: nel 2026 circa 360 palestinesi sono stati feriti dai coloni israeliani, una cifra quasi equivalente al totale annuale registrato sia nel 2023 che nel 2024 e pari a una media giornaliera di 3,8 palestinesi feriti dai coloni. Questo dato supera la media giornaliera di 2,3 palestinesi feriti dai coloni nel 2025, quando un totale di circa 830 palestinesi sono stati feriti dai coloni israeliani in attacchi da parte di coloni. Solo nel marzo 2026, circa 170 palestinesi sono stati feriti dai coloni israeliani, il numero mensile più alto di feriti da parte dei coloni durante gli attacchi da parte di coloni da quando è iniziata la documentazione della violenza dei coloni nel 2006 (vedi grafico). Nel 2026, otto palestinesi sono stati uccisi da coloni israeliani in attacchi, rispetto ai 13, tre e otto palestinesi uccisi in circostanze simili rispettivamente nel 2023, 2024 e 2025.

Striscia di Gaza

Le condizioni di vita in tutta la Striscia di Gaza rimangono disastrose: la maggior parte delle famiglie è ancora sfollata e dipende dagli aiuti umanitari. I civili spesso non possono permettersi i beni di prima necessità e non dispongono di una protezione adeguata contro le condizioni ambientali avverse e la violenza. I raid aerei, i bombardamenti e gli scontri a fuoco continuano nelle zone residenziali, causando, secondo quanto riferito, vittime tra i civili e danni alle infrastrutture essenziali, compromettendo ulteriormente servizi fondamentali come l’approvvigionamento idrico.

Secondo il Ministero della Salute (MoH) di Gaza, tra il 2 e l’8 aprile sono stati uccisi 20 palestinesi, tre sono morti per le ferite riportate, sono stati recuperati tre corpi e 97 persone sono rimaste ferite, portando il bilancio complessivo delle vittime segnalate dall’annuncio del cessate il fuoco nell’ottobre 2025 a 736 morti e 2.035 feriti.

Durante l’escalation della tensione nella regione, dal 28 febbraio al 10 aprile, le autorità israeliane hanno mantenuto chiuso il valico di Zikim verso il nord di Gaza, adducendo motivi di sicurezza. Di conseguenza, il rifornimento delle scorte da parte delle organizzazioni umanitarie ha potuto avvenire solo attraverso il valico meridionale di Kerem Shalom, dove si sono verificati ingorghi e, più recentemente, gli orari di apertura sono stati notevolmente ridotti durante il periodo festivo. Ciò ha comportato una diminuzione dei volumi di aiuti in entrata a Gaza. Inoltre, gli aiuti hanno dovuto essere trasportati dal sud al nord della Striscia, con conseguenti tempi di percorrenza più lunghi su strade danneggiate, aumento dei costi operativi e maggiore consumo di carburante.

Tra l’1 e l’8 aprile, 17 pazienti, insieme a 33 operatori sanitari, sono stati evacuati per motivi medici da Gaza. La loro evacuazione è stata effettuata, con il sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), attraverso il valico di Rafah in un’unica operazione svoltasi il 5 aprile. A ciò ha fatto seguito il ritorno di 50 palestinesi a Gaza quello stesso giorno attraverso lo stesso valico. Il 6 aprile, una persona incaricata di fornire servizi all’OMS a Gaza è stata uccisa in un incidente di sicurezza. Due membri del personale dell’OMS erano presenti ma non sono rimasti feriti. L’incidente è oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. L’OMS ha sospeso il sostegno alle evacuazioni mediche fino a nuovo avviso.

Il 27 marzo, la Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) ha emesso un allarme urgente in merito a una grave carenza di olio lubrificante per i generatori elettrici diesel. L’esaurimento delle scorte ha costretto la CMWU a sospendere la distribuzione di olio lubrificante, riducendo le ore di funzionamento dei generatori nelle strutture assistite. Ciò dovrebbe comportare una riduzione della produzione idrica per uso domestico e potabile, compresa l’acqua fornita tramite autocisterne ai centri di accoglienza e ai rifugi.

I partner umanitari segnalano tassi allarmanti di infestazioni da ectoparassiti, pidocchi, scabbia, ratti e altri parassiti nei siti di sfollamento. I risultati dell’ultima valutazione rapida condotta dal Cluster per la gestione dei siti a marzo, che ha riguardato oltre 1.600 siti di sfollamento attivi, mostrano che l’80% presenta una presenza frequente e visibile di roditori e parassiti, mentre le malattie della pelle sono diffuse nel 48% dei siti. Solo tra l’1 e il 6 aprile, il Cluster per la gestione dei siti ha ricevuto 41 segnalazioni da parte dei partner che riferivano di infestazioni da roditori, con richieste di articoli per l’igiene e di supporto per il controllo dei parassiti. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Operazioni umanitarie a Gaza” qui sotto, sotto “Salute” e “Acqua, servizi igienico-sanitari e igiene (WASH)”.

Secondo l’analisi delle immagini satellitari condotta da UNOSAT, all’11 ottobre 2025 si stimava che a Gaza fossero state danneggiate oltre 320.600 unità abitative. A partire da dicembre 2025, i partner del Cluster Alloggi hanno condotto valutazioni dei danni per valutare meglio le condizioni, quantificare l’entità delle riparazioni necessarie e definire le priorità dell’intervento. Al 5 aprile, sono stati valutati 17.432 edifici per un totale di oltre 91.000 unità abitative: di queste, circa 40.000 sono state classificate come totalmente danneggiate e quasi 51.000 come parzialmente danneggiate. Tra le unità parzialmente danneggiate valutate, 9.075 sono considerate inabitabili, mentre 40.095 – ovvero il 44% del totale valutato – sono ritenute abitabili. È attualmente in fase di sviluppo un dashboard che includerà informazioni chiave per guidare gli interventi dei partner mirati alle unità abitative con danni lievi e moderati, con il supporto di riparazioni di emergenza.

All’inizio di aprile, il Ministero della Salute – con il sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’UNICEF, dell’UNRWA, dei donatori e dei partner – ha avviato la terza e ultima fase della campagna di vaccinazione di recupero. Questa iniziativa di cinque giorni mira a vaccinare i bambini di età inferiore ai tre anni che non hanno ricevuto le vaccinazioni di routine negli ultimi 30 mesi. Viene attuata attraverso 146 squadre che somministrano vaccini salvavita tramite strutture sanitarie fisse e servizi mobili di assistenza a domicilio a coloro che non sono in grado di accedere ai servizi.