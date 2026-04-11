Articolo pubblicato originariamente su The National News. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite
La mostra presenterà 100 opere ricamate realizzate da donne nei campi profughi e nei villaggi del Libano, della Giordania e della Cisgiordania
Il Palestine Museum US presenterà una mostra dedicata al tatreez palestinese alla Biennale di Venezia del 2026; gli organizzatori descrivono le opere come «una testimonianza del genocidio a Gaza».
La mostra, intitolata «Gaza – No Words – See the Exhibit», è stata annunciata come evento collaterale ufficiale del festival della durata di sei mesi. Saranno esposte 100 opere ricamate realizzate da donne palestinesi nei campi profughi e nei villaggi in Libano, Giordania e Cisgiordania.
Tatreez è la parola araba che significa ricamo, ma è anche diventata sinonimo specifico della tradizione palestinese del punto croce. Storicamente ricamati su abiti e altri capi di vestiario, i suoi disegni, colori e motivi sono da tempo portatori di segni distintivi dell’identità regionale, del background familiare e dello status sociale.
Questa tradizione è stata inserita nel 2021 nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco e, nel corso del tempo, è diventata anche un simbolo più ampio della memoria culturale e della continuità palestinese.
Secondo il museo, ogni opera, delle dimensioni di 50 cm per 80 cm, è composta da 55.000 punti, per un totale di 5,5 milioni di punti nell’intera mostra.
Le opere raffigurano scene di Gaza e intendono costituire, secondo le parole degli organizzatori, «una testimonianza indelebile delle atrocità commesse a Gaza, conservando le prove e rendendo conto delle esperienze delle persone colpite».
La mostra sarà ospitata a Palazzo Mora a Venezia dal 9 maggio al 22 novembre. Sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, tranne il martedì, e l’ingresso sarà gratuito.
“Siamo onorati di portare questa importante opera sulla scena mondiale”, ha dichiarato Faisal Saleh, fondatore e direttore del Palestine Museum US. “Speriamo che questa mostra sensibilizzi l’opinione pubblica e ispiri azioni a sostegno del popolo palestinese.”
Il museo invita inoltre privati e organizzazioni a sponsorizzare le opere in mostra; i nomi dei sostenitori saranno ricamati accanto a quelli degli autori.
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie