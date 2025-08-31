Israele voleva punire un villaggio palestinese. Così ha distrutto 10.000 alberi di ulivo
Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Residenti palestinesi di al-Mughayyer ispezionano i danni causati dall’assedio israeliano di tre giorni sul villaggio, 25 agosto 2025. (Foto: Anne Paq/Activestills) Israele ha sradicato 10.000 ulivi ad al-Mughayyir durante tre giorni di assedio del villaggio palestinese in Cisgiordania. L’esercito…
