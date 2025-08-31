Agosto 31, 2025

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

al mughayyir

Israele voleva punire un villaggio palestinese. Così ha distrutto 10.000 alberi di ulivo

Amministratore011 mins

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Residenti palestinesi di al-Mughayyer ispezionano i danni causati dall’assedio israeliano di tre giorni sul villaggio, 25 agosto 2025. (Foto: Anne Paq/Activestills) Israele ha sradicato 10.000 ulivi ad al-Mughayyir durante tre giorni di assedio del villaggio palestinese in Cisgiordania. L’esercito…

Continua a leggere