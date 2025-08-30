Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Residenti palestinesi di al-Mughayyer ispezionano i danni causati dall’assedio israeliano di tre giorni sul villaggio, 25 agosto 2025. (Foto: Anne Paq/Activestills)

Israele ha sradicato 10.000 ulivi ad al-Mughayyir durante tre giorni di assedio del villaggio palestinese in Cisgiordania. L’esercito israeliano ha dichiarato che lo sradicamento degli alberi aveva lo scopo di “scoraggiare” i residenti del villaggio e far loro “pagare un prezzo pesante”.

Israele ha appena decimato gli uliveti del villaggio palestinese di Mughayyir, a nord-est di Ramallah, dove la produzione di olio d’oliva rappresenta una parte importante del reddito annuale della maggior parte delle famiglie. L’esercito israeliano ha imposto il coprifuoco nel villaggio giovedì scorso e ha iniziato a perquisire le case, arrestando un numero imprecisato di palestinesi, tra cui il sindaco del villaggio, Ameen Abu Alia, nel corso di tre giorni. L’assedio ad al-Mughayyir è avvenuto in seguito alla notizia dell’aggressione di un colono israeliano nei pressi del villaggio, in seguito alla quale i bulldozer dell’esercito israeliano hanno sradicato circa 10.000 ulivi nella piana orientale del villaggio, secondo quanto riferito dall’associazione locale degli agricoltori. Alcuni degli alberi avevano fino a 100 anni.

L’esercito israeliano ha dichiarato che il coprifuoco e la distruzione dei terreni agricoli del villaggio erano finalizzati alla cattura dell’aggressore, ma il quotidiano israeliano Haaretz ha citato il capo del comando centrale dell’esercito israeliano affermando che “lo sradicamento degli alberi aveva lo scopo di scoraggiare tutti. Non solo questo villaggio, ma qualsiasi villaggio che tenti di alzare la mano contro i residenti [coloni israeliani]”. Il comandante israeliano ha riferito che “ogni villaggio dovrebbe sapere che se commette un attacco, pagherà un prezzo pesante e sarà sotto coprifuoco e circondato”.

Il villaggio di Mughayyir è nel mirino dell’esercito israeliano e dei coloni da almeno due anni. Dall’ottobre 2023, i coloni israeliani hanno attaccato Mughayyir più volte, con l’attacco più grande avvenuto nell’aprile 2024, durante il quale i coloni hanno danneggiato baracche agricole e case, e hanno ucciso un palestinese che stava difendendo la sua casa dal tetto. L’esercito israeliano ha limitato sempre più l’accesso degli abitanti del villaggio ai loro terreni agricoli, in particolare alle coltivazioni di ulivi orientali, fino a rendere l’intera pianura orientale del villaggio inaccessibile ai palestinesi.

Il villaggio si affaccia sulle pendici della Valle del Giordano proprio accanto alla strada israeliana Allon – istituita all’inizio degli anni ’70 – che taglia la parte orientale della Palestina da nord a sud, correndo parallelamente al bordo della Valle del Giordano. Dal 2019, il governo israeliano ha dichiarato la sua intenzione di annettere l’intera area a est della strada Allon, compresa tutta la Valle del Giordano.

I coloni israeliani hanno intensificato gli attacchi alle comunità rurali palestinesi in queste aree dall’ottobre 2023, espellendo decine di famiglie beduine e svuotando l’area di qualsiasi comunità palestinese. Negli ultimi mesi, i coloni e l’esercito israeliano si sono concentrati nel molestare i villaggi adiacenti alla strada israeliana, limitando il movimento dei palestinesi e l’accesso alle loro terre.

Sradicati i mezzi di sussistenza

“Verso le 8:30 del mattino, l’esercito di occupazione è entrato nel villaggio e ha imposto il coprifuoco, poi ha iniziato a entrare nelle case e a perquisirle”, ha raccontato a Mondoweiss Fayez Jabr, agricoltore e abitante del villaggio di al-Mughayyir. Alcune case sono state perquisite tre o quattro volte e l’esercito di occupazione ha arrestato molti giovani e il sindaco”. Nel frattempo, i bulldozer dell’occupazione hanno continuato a sradicare gli ulivi nella pianura orientale”.

“Hanno sradicato migliaia di alberi in un’area di quattro chilometri quadrati, che rappresenta fino alla metà della produzione di olive di Mughayyir”, ha continuato Jabr. “Tutte le famiglie del villaggio sono state colpite”.

Jabr ha aggiunto che l’esercito israeliano ha distrutto anche le coltivazioni di ulivi in altre parti dei terreni agricoli del villaggio. “Quattro mesi fa, hanno sradicato 80 alberi di ulivo che appartenevano a me e a mio cugino nella parte occidentale del villaggio”, ha detto, indicando che l’esercito israeliano ha confiscato terreni agricoli nella parte meridionale del villaggio per costruire una nuova strada per i coloni destinata a collegarsi a un avamposto di coloni che era stato recentemente stabilito sopra un parco per bambini appartenente al villaggio.

“I nostri terreni agricoli a sud del villaggio sono stati confiscati e l’accesso ai terreni agricoli a ovest è stato limitato”, ha spiegato Jabr. “I terreni agricoli più importanti nella pianura orientale sono stati rasi al suolo”.

Jabr ha notato che gli unici alberi di ulivo rimasti agli abitanti del villaggio si trovano nelle immediate vicinanze del villaggio, intorno e tra le case. “Prima dell’ottobre 2023, io e la mia famiglia eravamo soliti produrre fino a 80 taniche di olio d’oliva, da 16 litri ciascuna”, ha spiegato. “Ma nelle ultime due stagioni abbiamo fatto a malapena 10 taniche”.

A meno di due mesi dalla raccolta annuale delle olive, la distruzione di un numero così elevato di ulivi avrà un impatto su un’industria locale già in difficoltà. “Saremo fortunati se riusciremo a fare due cisterne quest’anno”, ha detto Jabr.

L’aumento degli attacchi dell’esercito israeliano ai terreni agricoli palestinesi in Cisgiordania si è intensificato insieme alla crescente espansione dei piani di insediamento israeliani. La settimana scorsa, il governo israeliano ha approvato la costruzione di nuovi quartieri di coloni in un tratto di terra strategico della Cisgiordania a est di Gerusalemme, noto nelle mappe israeliane come E-1. Il piano fa parte del più ampio obiettivo di separare il nord e il sud del Paese. Il piano fa parte del più ampio obiettivo di Israele di separare il nord e il centro della Cisgiordania dal sud per cancellare la contiguità territoriale di un potenziale Stato palestinese, anche attraverso un progetto infrastrutturale recentemente approvato che reindirizzerebbe gli spostamenti dei palestinesi nell’area E1 attraverso una rete di tunnel.

Il piano di insediamento E-1 prevede il collegamento dell’insediamento israeliano illegale di Maale Adumim a Gerusalemme, espandendo la presenza dei coloni israeliani tra Gerusalemme e la Valle del Giordano e dividendo di fatto la Cisgiordania in due. Secondo il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, il piano “cancellerebbe lo Stato palestinese con i fatti, non con le parole”.

Nel frattempo, i coloni israeliani hanno aumentato i loro attacchi contro i palestinesi in tutta la Cisgiordania. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), “il numero mensile di palestinesi feriti dai coloni israeliani è più che raddoppiato nei mesi di giugno e luglio 2025 (circa 100) rispetto a una media di 49 al mese tra gennaio e maggio 2025 e 30 al mese nel 2024”.

Dall’ottobre 2023, le forze israeliane e i coloni hanno ucciso almeno 1.000 palestinesi in Cisgiordania, mentre le forze israeliane ne hanno arrestati più di 10.000.