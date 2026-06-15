lunedì, Giugno 15, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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Al-Ram

I palestinesi che rischiano la vita per lavorare

Amministratore08 mins

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Il 12 gennaio 2026 alcuni palestinesi usano una corda per scavalcare la barriera di separazione dalla città di Al-Ram verso Gerusalemme Est. (Chaim Goldberg/Flash90) Di Charlotte Ritz-Jack Dopo il 7 ottobre, Israele ha chiuso i propri confini…

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