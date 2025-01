Articolo pubblicato originariamente su Haaretz. Traduzione a cura di Beniamino Rocchetto Di Gideon Levy – 9 gennaio 2025 La scorsa settimana, il fotografo Alex Levac ed io abbiamo visitato il campo profughi di Balata nella città di Nablus in Cisgiordania per indagare sulle circostanze dell’uccisione di due civili innocenti in un’operazione dell’Unità antiterrorismo sotto copertura dell’esercito…