Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto. Foto di copertina: Volontari a Beita, in Cisgiordania – Nasser Nasser/Ap Di Michele Giorgio Cisgiordania. L’iniziativa presentata ieri a Ramallah. Aderiscono dall’Italia Assopace, Un ponte per e altre organizzazioni Tornano in campo i comitati popolari palestinesi per proteggere le comunità in Cisgiordania minacciate dagli attacchi e raid punitivi di coloni e soldati…