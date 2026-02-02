Febbraio 2, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

campagna raccolta fondi

Sostieni i pastori palestinesi sotto attacco in Cisgiordania

Amministratore06 mins

Condividiamo la campagna di raccolta fondi lanciata dal Movimento di Solidarietà della Valle del Giordano, realtà che incontriamo ogni volta che organizziamo i viaggi in Palestina Questa raccolta fondi sostiene le comunità rurali palestinesi nella Valle del Giordano, in Cisgiordania occupata. I contadini e i pastori palestinesi stanno subendo un’escalation di attacchi violenti da parte…

Continua a leggere