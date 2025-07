DALL’ECONOMIA DI OCCUPAZIONE ALL’ECONOMIA DI GENOCIDIO

La redazione di Bocche Scucite ha tradotto integralmente in italiano il nuovo rapporto di Francesca Albanese, la Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, dal titolo “Dall’economia di occupazione all’economia del genocidio” SCARICA IL RAPPORTO IN ITALIANO Consiglio per i Diritti Umani Cinquantanovesima sessione 16 giugno-11 luglio 2025…