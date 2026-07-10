venerdì, Luglio 10, 2026

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Oltre 120 adolescenti israeliani annunciano il loro rifiuto di arruolarsi nell’esercito

Amministratore03 mins

Articolo pubblicato originariamente su Osservatorio Scuola L’ultimo giorno dell’anno scolastico in Israele, il 19 giugno, una lettera dal titolo “Ci rifiutiamo!” redatta da alcuni adolescenti in cui annunciavano la decisione di non arruolarsi nell’esercito israeliano è stata distribuita in migliaia di copie in diverse scuole di tutto il Paese. La lettera, intitolata “Ci rifiutiamo!”, conta…

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