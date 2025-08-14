Israele. Bloccato ed espulso a Tel Aviv don Nandino Capovilla, di Pax Christi
Continua a leggere
Articolo pubblicato originariamente da Avvenire Di Nello Scavo Il sacerdote è stato respinto per ragioni di “sicurezza nazionale”. Con altri esponenti del movimento, guidati dal vescovo Ricchiuti, doveva partecipare a iniziative per la pace e il dialogo E’ stato fermato e trattenuto all’aeroporto di Tel Aviv don Nandino Capovilla, esponente di Pax Christi, che dovrà…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."