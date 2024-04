giorno 154

Centocinquantaduesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 6 marzo 2024 La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione Tentativi di adattamento per sopravvivere e per vincere la fame e l’oppressione Oggi era il momento di preparare qualche pagnotta di pane per il pranzo di tutti gli abitanti della casa. Dopo aver ottenuto un…