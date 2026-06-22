Ibrahimi mosque

Di Paola Caridi Non è una iperbole. La più importante moschea della Palestina dopo Al Aqsa, a Gerusalemme, è ora sotto il controllo amministrativo di Israele, per volere del de facto governatore della Cisgiordania, Bezalel Smotrich, ministro delle finanze e con un ruolo determinante nel ministero della difesa israeliano. La Moschea Ibrahimi significa il controllo…