Ibrahimi mosque

La Moschea Ibrahimi a Hebron, la moschea di Abramo, è stata presa da Israele.
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Di Paola Caridi Non è una iperbole. La più importante moschea della Palestina dopo Al Aqsa, a Gerusalemme, è ora sotto il controllo amministrativo di Israele, per volere del de facto governatore della Cisgiordania, Bezalel Smotrich, ministro delle finanze e con un ruolo determinante nel ministero della difesa israeliano. La Moschea Ibrahimi significa il controllo…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…