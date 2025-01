Segnaliamo che in questi giorni è disponibile IN ESCLUSIVA su Rai Play il nuovo documentario di Chiara Avesani e Matteo Delbò “Leaving Gaza” (47 min) Il racconto drammatico di uomini e donne palestinesi che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a Gaza City per cercare rifugio in un luogo sicuro viaggiando verso il Sud della…