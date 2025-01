Segnaliamo che in questi giorni è disponibile IN ESCLUSIVA su Rai Play il nuovo documentario di Chiara Avesani e Matteo Delbò “Leaving Gaza” (47 min)

Il racconto drammatico di uomini e donne palestinesi che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a Gaza City per cercare rifugio in un luogo sicuro viaggiando verso il Sud della Striscia di Gaza fino alla città di Rafah. Chi lascia Gaza sa di non poter tornare più indietro, esattamente come accadde a centinaia di migliaia di palestinesi 76 anni fa. Come si può sopravvivere in un paese straniero come l’Egitto avendo perso tutto? Vale la pena di salvare la propria vita e quella dei propri figli sapendo di aver lasciato dietro di sé oltre ai propri beni anche la propria identità e il proprio futuro?

https://www.raiplay.it/video/2024/09/Il-Fattore-Umano-Leaving-Gaza-b9329aa5-c4b2-46de-aae2-9e9b219c5c74.html

(è necessario registrarsi gratuitamente su Rai Play per poter vedere il documentario)

Il documentario andrà poi in onda nella prima puntata de “Il fattore umano”, martedì 7 gennaio alle 23.30 .