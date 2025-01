Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite. Foto di copertina: Un bambino palestinese piange mentre aspetta di ricevere del cibo cucinato da una cucina di beneficenza, in mezzo alla carestia a Gaza, a Khan Younis, il 2 gennaio 2025 (Reuters)

Di Falastine Saleh

Per ottenere il sostegno delle ONG, ci si aspetta che ci spogliamo della nostra identità “emotiva” e diventiamo vuoti portavoce di dichiarazioni che diluiscono la verità sul genocidio di Israele.

Il settore umanitario ha sempre avuto i suoi problemi in Palestina, ma il modo in cui sta operando dall’inizio del genocidio a Gaza è più preoccupante che mai.

Dopo la firma degli Accordi di Oslo nel 1993, con il pretesto della “costruzione dello Stato”, i donatori internazionali e le principali ONG sono arrivati con agende liberali preconfezionate, lanciando termini come “empowerment”, “sviluppo” e “statualità”.

In apparenza, sono venuti per aiutare. In realtà, la loro presenza aveva altri scopi, ben lontani dal sostenere la liberazione della Palestina.

Queste organizzazioni, intenzionalmente o meno, hanno attivamente depoliticizzato la lotta palestinese, frammentato i movimenti di base e rafforzato una dipendenza dagli aiuti internazionali che privilegia gli interessi di politica estera rispetto ai bisogni del popolo.

Inquadrando e confezionando la questione come “sviluppo” o “aiuto umanitario”, le ONG hanno spostato l’attenzione dall’affrontare la violenza strutturale dell’occupazione israeliana alla soluzione di problemi tecnici. La lotta palestinese per la libertà è stata ridotta a questioni come il “capacity building”, completamente spogliata della sua essenza politica.

Questa tendenza non è mai stata così evidente come durante il genocidio in corso a Gaza, dove le organizzazioni umanitarie si affannano a rispondere alla crisi immediata, ma evitano di affrontarne le cause profonde.

La loro attenzione si concentra esclusivamente sulla distribuzione degli aiuti, evitando di nominare la natura antropica della catastrofe o di ritenere Israele responsabile dei suoi crimini di guerra.

“L’empowerment” palestinese

L’arrivo di queste organizzazioni ha frammentato la società civile palestinese in modo tale da favorire i loro programmi.

Prima della loro interferenza, il movimento di liberazione palestinese era guidato da gruppi di base – operai, contadini, studenti, femministe, organizzazioni giovanili e partiti politici – che erano uniti nella lotta contro il colonialismo israeliano. Le ONG sono arrivate e hanno parcellizzato questa resistenza collettiva, introducendo strutture favorevoli ai donatori che hanno imposto le proprie definizioni di “empowerment” palestinese.

Ciò che non hanno riconosciuto – intenzionalmente o meno – è che questi gruppi non si battevano per ottenere salari migliori, diritti alla terra o uguaglianza di genere, ma per la loro sopravvivenza e la libertà dall’occupazione israeliana in modo naturalmente intersezionale.

Ancora peggio, nel corso degli anni la società civile palestinese è diventata dipendente dai finanziamenti che queste ONG attiravano. Ma quei finanziamenti erano vincolati.

I donatori internazionali, spinti da interessi di politica estera, hanno stabilito le condizioni, creando criteri di finanziamento che scoraggiano l’organizzazione politica e penalizzano coloro che osano confrontarsi con le realtà del colonialismo israeliano.

Un tempo audaci e intransigenti, le ONG palestinesi sono state spinte ad autocensurarsi per preservare i loro finanziamenti.

Questa dipendenza non ha solo neutralizzato l’attivismo palestinese, ma ha permesso all’occupazione di prosperare. Intervenendo per fornire servizi e aiuti che legalmente dovrebbero essere di competenza della potenza occupante, l’esistenza stessa delle organizzazioni umanitarie in Palestina rafforza il sistema di oppressione che dicono di combattere.

Forse non hanno costruito le mura della prigione, ma sicuramente contribuiscono a mantenerle.

Mentre oggi affrontiamo l’orribile realtà del genocidio, i fallimenti del settore umanitario mi sono dolorosamente chiari – li ho vissuti.

All’inizio del genocidio a Gaza, lavoravo nel dipartimento di advocacy e comunicazione di un’importante ONG internazionale. Ho assistito a qualcosa di più della complicità: si trattava di una cancellazione attiva delle voci palestinesi. Le menzogne, l’illuminazione gassosa e la manipolazione che ho sperimentato sono andate ben oltre tutto ciò che avrei potuto immaginare.

Compiacere i sionisti

Un episodio spicca in modo particolare. L’organizzazione ha scelto di collaborare con un gruppo israeliano, una decisione orchestrata silenziosamente dall’ufficio regionale e tenuta nascosta al personale locale fino all’ultimo momento.

Quando lo abbiamo scoperto, ci siamo indignati. Abbiamo spiegato che una simile partnership non solo violava il mandato dell’organizzazione, ma comportava implicazioni politiche profondamente problematiche, soprattutto in questo momento critico.

Le nostre preoccupazioni sono state respinte dalla direzione regionale, prevalentemente bianca. Ci hanno accusato di parzialità e hanno persino messo in dubbio il nostro impegno per i diritti umani e la missione dell’organizzazione.

Nonostante le nostre obiezioni, sono andati avanti, dando priorità all’approvazione dei donatori e placando i leader dell’organizzazione noti per le loro posizioni sioniste.

Ma la manipolazione non si è fermata qui. Tutto ciò che scrivevamo, dai tweet ai rapporti, doveva passare attraverso un estenuante “processo di approvazione” che sembrava più una censura. Hanno persino assunto un membro del personale europeo bianco il cui unico compito era quello di modificare e approvare tutto ciò che usciva dal nostro dipartimento.

Questa persona ha bloccato le dichiarazioni che denunciavano Israele per i suoi crimini di guerra, ha insistito nell’inserire false equivalenze nei nostri rapporti e ha deciso quali verità fossero abbastanza appetibili per essere pubblicate.

Non importava che fossimo palestinesi che vivevano sotto l’occupazione e che scrivevano per esperienza. Le nostre voci sono state messe a tacere a favore di narrazioni che davano priorità agli interessi politici dell’organizzazione e alle relazioni con i donatori.

Il razzismo all’interno del settore umanitario si estende ben oltre le politiche, permeando le pratiche di assunzione e la cultura del posto di lavoro.

In un recente colloquio con un’importante ONG internazionale in Palestina, mi è stata rivolta una domanda tanto offensiva quanto eloquente: “Come pensa di separare l’essere palestinese dal lavoro?”.

Con questa domanda, i miei anni di esperienza, le mie competenze e la mia professionalità sono stati messi da parte e ridotti alla mia identità palestinese – un problema ai loro occhi. Chiaramente, il fatto di essere palestinese mi rendeva poco professionale, parziale e inadatto al loro contesto.

Un’ipocrisia insopportabile

Le domande non hanno fatto che peggiorare.

Mi è stato chiesto come avrei “gestito la mia frustrazione” in quanto palestinese che lavora all’interno delle loro cosiddette linee rosse. Hanno fatto riferimento a un panel a cui avevo partecipato in cui avevo criticato le organizzazioni umanitarie per la loro complicità nel genocidio di Gaza e mi hanno chiesto di giustificare le mie osservazioni.

La mia risposta – che queste critiche erano basate sui fatti e non dovevano essere nascoste sotto il tappeto – li ha messi visibilmente a disagio. Ho lasciato il colloquio sentendomi arrabbiata, attaccata e profondamente discriminata.

Non si tratta solo di una cattiva intervista o di una terribile organizzazione. Si tratta di un settore che mette sistematicamente a tacere le voci palestinesi.

Come palestinesi, siamo considerati troppo emotivi, troppo parziali, troppo poco professionali per lavorare in un settore che pretende di difendere la giustizia e i diritti umani.

È un intero settore in cui ci si aspetta che ci spogliamo della nostra identità, che diventiamo vuoti portavoce di dichiarazioni che diluiscono la verità, servono lo status quo e consentono la loro incapacità di agire.

L’ipocrisia è insopportabile. Mentre il nostro popolo viene massacrato a Gaza, siamo sottoposti al razzismo anti-palestinese dalle stesse organizzazioni che affermano di difendere i diritti umani. Queste istituzioni pretendono da noi la neutralità, ma loro stesse sono tutt’altro che neutrali.

Ho chiuso con questo settore per la maggior parte. Mi ritengo fortunato ad aver sviluppato altre competenze, che posso utilizzare per guadagnarmi da vivere senza compromettere i miei valori.

Invito tutti i lavoratori delle ONG palestinesi a fare lo stesso. Costruire qualcosa al di fuori di questo sistema oppressivo, perché il sistema non cambierà mai. Non è stato progettato per farlo.

I palestinesi meritano di meglio. Lotteremo per la nostra libertà, lotteremo per servire la giustizia e lo faremo alle nostre condizioni, non alle loro.

* Falastine Saleh è una femminista, scrittrice e sostenitrice del BDS che vive a Ramallah, in Palestina.