Morta a Pisa una 20enne arrivata da Gaza per le cure: “Estremamente malnutrita”
Articolo pubblicato originariamente sul Fatto Quotidiano Di F. Q. È morta nemmeno due giorni dopo essere arrivata in Italia. Troppo grave il suo stato di malnutrizione. Si chiamava Marah Abu Zuhri aveva 20 anni e faceva parte del gruppo di palestinesi evacuati da Gaza e portati nel nostro Paese per ricevere le cure necessarie. Trattamenti sanitari salvavita impossibili da avere…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."