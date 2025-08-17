Articolo pubblicato originariamente sul Fatto Quotidiano Di F. Q. È morta nemmeno due giorni dopo essere arrivata in Italia. Troppo grave il suo stato di malnutrizione. Si chiamava Marah Abu Zuhri aveva 20 anni e faceva parte del gruppo di palestinesi evacuati da Gaza e portati nel nostro Paese per ricevere le cure necessarie. Trattamenti sanitari salvavita impossibili da avere…