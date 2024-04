Articolo pubblicaro originariamente su Haaretz e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto per Frammenti Vocali Di Zehova Galon La settimana scorsa si è rotto il silenzio. In questo caso clamoroso, quello del massacro di Tantura. Dopo oltre 70 anni di voluto silenzio, gli ex combattenti della Brigata Alexandroni, che diffamarono e denunciarono il ricercatore Teddy Katz…