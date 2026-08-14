venerdì, Agosto 14, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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La complicità dei media nel promuovere un genocidio

Amministratore012 mins

Articolo pubblicato originariamente su The Electronic Intifada. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Di Rod Such Foto di copertina: La polizia blocca l’accesso all’edificio del *New York Times* a Manhattan durante una manifestazione per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, febbraio 2024. Cristina Matuozzi, SIPA USA A quasi tre anni dall’inizio…

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