Il momento in cui una vita umana diventa «danno collaterale»
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Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite «NAZA» rende visibile ciò che da dentro Gaza non avremmo mai potuto vedere: che c’erano persone che osservavano, calcolavano e decidevano quanti di noi sarebbero morti. Di Mahmoud Mushtaha Familiari salutano per l’ultima volta i loro cari uccisi in un…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
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Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…