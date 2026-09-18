Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite «NAZA» rende visibile ciò che da dentro Gaza non avremmo mai potuto vedere: che c’erano persone che osservavano, calcolavano e decidevano quanti di noi sarebbero morti. Di Mahmoud Mushtaha Familiari salutano per l’ultima volta i loro cari uccisi in un…