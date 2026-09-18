venerdì, Settembre 18, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

naza

Il momento in cui una vita umana diventa «danno collaterale»

Amministratore010 mins

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite «NAZA» rende visibile ciò che da dentro Gaza non avremmo mai potuto vedere: che c’erano persone che osservavano, calcolavano e decidevano quanti di noi sarebbero morti. Di Mahmoud Mushtaha  Familiari salutano per l’ultima volta i loro cari uccisi in un…

Continua a leggere