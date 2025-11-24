Novembre 24, 2025

Omar Barghouthi

Omar Barghouti (BDS): “Prendere potere dal basso è la strada per fermare il genocidio. Anche in Italia”

Amministratore047 mins

Articolo pubblicato originariamente su Kritika Di Federica D’Alessio Una lunga conversazione con Omar Barghouti, fondatore del movimento BDS (Boycott, Divestment, Sanctions). “L’Italia finora ha fatto troppo poco per fermare il genocidio, ma il vostro sciopero generale è un evento storico” Abbiamo intervistato Omar Barghouti, fondatore del movimento BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), in questi giorni in…

