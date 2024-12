Articolo pubblicato originariamente su Globalist Tra militarismo e rassegnazione, c’è una “terza via” da praticare: la via della non violenza, della disobbedienza civile. Tra militarismo e rassegnazione, c’è una “terza via” da praticare: la via della non violenza, della disobbedienza civile. La via che spesso apre le porte del carcere, anche per lungo tempo e…