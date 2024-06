Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto PALESTINA. Tre uomini incappucciati lo hanno picchiato con dei tubi, il co-fondatore di Youth Against Settlements è in prognosi riservata. Solo l’ultimo atto di una lunga serie di violenze Di Micol Meghnagi Issa Amro, leader della resistenza non violenta a Hebron e co-fondatore di Youth Against Settlement, è stato vittima di…