Febbraio 2, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

pulizia archeologica

Israele prepara la più grande operazione di “pulizia archeologica” mai vista in Cisgiordania

Amministratore013 mins

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Graffiti spruzzati su antichi reperti archeologici a Sebastia, vicino alla città di Nablus, in Cisgiordania, 12 maggio 2025. (Nasser Ishtayeh/Flash90) Di Alon Arad Subordinando il valore scientifico all’espansione coloniale, gli archeologi israeliani non oppongono alcuna resistenza mentre…

Continua a leggere