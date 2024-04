resistenza armata

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto Di Emad Moussa* Quando la violenza è radicata nel tessuto stesso del regime coloniale israeliano, condurre una lotta armata è moralmente giustificato nella lotta per la decolonizzazione e la liberazione palestinese. Il Presidente palestinese Mahmoud Abbas ha costantemente rifiutato l’uso della violenza…